Okan Buruk: İstatistiklerde üstün olsak da bize yakışan futbolu ortaya koyamadık”

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Bir maç önce daha mutlu çıkmıştım. Çok daha iyi oyun ortaya koymuştuk. Bugüne bakınca Konyaspor’un lider olduğu, gol yemediği iyi takım olduğu geçen seneden gelen oyun organizasyonu olduğunu söyledik. İyi bir golle başladık. Arkasından güzel gol yedik. İlk yarının büyük bölümünde performansımız düşük kaldı. Rakibe izin verdik. Verilere baktığımızda topla oynama, gol beklentisinde çok üstün olsak da tam olarak bize yakışan istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Lider olarak ayrılıyoruz. Bu da hedeflerimizden biriydi. Milli aradan sonra yeni katılan oyuncularımızla birlikte birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Tam olarak kendi performansımız olmasa da kazanarak bitirdik" açıklamasını yaptı.