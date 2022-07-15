Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'a geri döndü! 3 yıllık sözleşme imzalıyor

Brezilya'n\u0131n Flamengo kul\u00fcb\u00fc, Diego Rossi\u2019yi istiyor. Fenerbah\u00e7e Uruguayl\u0131 futbolcunun bonservisini alm\u0131\u015ft\u0131.,Celta Vigo kul\u00fcb\u00fc, sezon ortas\u0131nda Getafe'ye kiral\u0131k olarak g\u00f6nderdi\u011fi Okay Yoku\u015flu'nun s\u00f6zle\u015fmesinin kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak feshedildi\u011fini duyurmu\u015ftu. Getafe'de ge\u00e7en sezon hedeflerini tutturamad\u0131\u011f\u0131 ve beklenen performans\u0131 g\u00f6steremedi\u011fi belirtilen 28 ya\u015f\u0131ndaki Okay, \u015fu anda bo\u015fta kalm\u0131\u015ft\u0131. Milli futbolcu Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'a geri d\u00f6nd\u00fc!,Galatasaray, Fredrik Midtsj\u00f6 resmi teklif yapt\u0131. Fredrik Midtsj\u00f6, \u0130stanbul'a gelmek istiyor. Oyuncunun temsilcisi ayr\u0131l\u0131k i\u00e7in AZ Alkmaar'\u0131 ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. G\u00f6r\u00fc\u015fmeler s\u00fcr\u00fcyor.,Gaziantep FK, Sparta Prag formas\u0131 giyen Matej Hanousek'e resmi teklif yapt\u0131. 29 ya\u015f\u0131ndaki sol bekin s\u00f6zle\u015fmesinin bitmesine 1 sezon daha var.,Kas\u0131mpa\u015fa, Angers\u2019ten ayr\u0131lan Kamerun Milli Tak\u0131m santrforu St\u00e9phane Bahoken\u2019i \u0130stanbul\u2019a getirdi. Bahoken ile 2 y\u0131ll\u0131k anla\u015fma sa\u011fland\u0131.,Ya\u011f\u0131z Sabuncuo\u011flu'nun haberine g\u00f6re; West Bromwich ile 3 y\u0131ll\u0131k anla\u015fmaya varan Okay Yoku\u015flu, sa\u011fl\u0131k kontrollerinden ge\u00e7mek i\u00e7in \u0130ngiltere'ye gidecek.\r\n\r\nOkay, 2020-21 sezonunun 2. yar\u0131s\u0131nda da \u0130ngiliz ekibinde kiral\u0131k oynam\u0131\u015ft\u0131.