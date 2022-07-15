Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'a geri döndü! 3 yıllık sözleşme imzalıyor

Gaziantep FK, Sparta Prag forması giyen Matej Hanousek'e resmi teklif yaptı. 29 yaşındaki sol bekin sözleşmesinin bitmesine 1 sezon daha var.