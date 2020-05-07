Okul harçlığı için başladı, gelir kapısı oldu! Siparişlere yetişemiyor...

Bahar\u0131n en erken geldi\u011fi Antalya\u2019da krali\u00e7e \u00fcretimine devam eden K\u0131l\u0131\u00e7, 2 ay i\u00e7inde 2 bin krali\u00e7e ar\u0131y\u0131 T\u00fcrkiye\u2019nin farkl\u0131 illerine g\u00f6nderdi. Talebe yeti\u015femedi\u011fini dile getiren K\u0131l\u0131\u00e7, bir sonraki dura\u011f\u0131n\u0131n Yozgat\u2019\u0131n yaylalar\u0131n\u0131n olaca\u011f\u0131n\u0131 ve krali\u00e7e ar\u0131 \u00fcretimine orada devam ettirece\u011fini bildirdi. K\u0131l\u0131\u00e7\u2019\u0131n ilk hedefi bu y\u0131l 6 bin, ilerleyen y\u0131llarda ise 20 bin rakam\u0131na ula\u015fmak istedi\u011fini belirtti.,Krali\u00e7e ar\u0131n\u0131n \u00f6nemine de\u011finen Tekniker Emrah K\u0131l\u0131\u00e7, \u201cKrali\u00e7e ar\u0131 bir kovan\u0131n olmazsa olmaz\u0131d\u0131r. Kovanda olan her \u015fey krali\u00e7e ar\u0131 sayesinde olur. Mutlaka onun olmas\u0131 gerekiyor. Ar\u0131c\u0131lar da bahar d\u00f6nemde ar\u0131lar\u0131n\u0131 \u00e7o\u011faltma ama\u00e7l\u0131 bize ana ar\u0131 talebinde bulunuyorlar. Dam\u0131zl\u0131k ar\u0131lar\u0131m\u0131z var. Bahar \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda bal verimine, geli\u015fimine bak\u0131yoruz. Kriterlere uyan ar\u0131lardan ilk \u00f6nce erkek ar\u0131y\u0131 \u00fcreterek, daha sonra ana ar\u0131 \u00fcretiyoruz. ,Antalya\u2019da ar\u0131c\u0131l\u0131k faaliyetini s\u00fcrd\u00fcren Ordulu 15 y\u0131ll\u0131k ar\u0131c\u0131 Emrah K\u0131l\u0131\u00e7, bir koloninin neslinin devam\u0131 ve bal \u00fcretiminin en \u00f6nemli par\u00e7as\u0131n\u0131 olu\u015fturan krali\u00e7e ar\u0131 talebine yeti\u015femiyor. Sadece Antalya\u2019da 2 bin krali\u00e7e \u00fcreten K\u0131l\u0131\u00e7\u2019\u0131n hedefi ise bir il daha gezerek 6 bin rakam\u0131na ula\u015fmak.,Okul har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ba\u015flad\u0131, gelir kap\u0131s\u0131 oldu! Sipari\u015flere yeti\u015femiyor...,\u00c7iftle\u015ftirme kutumuza da\u011f\u0131t\u0131yoruz orada \u00e7iftle\u015fip yavruyu kapat\u0131yoruz ve ard\u0131ndan t\u00fcketiciye g\u00f6nderiyoruz. \u015eu anda krali\u00e7e ar\u0131n\u0131n tane fiyat\u0131 da 50 TL\u2019dir\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nK\u0131l\u0131\u00e7, 2020\u2019nin ana ar\u0131 renginin mavi oldu\u011funu da vurgulayarak, Antalya\u2019n\u0131n ilkbahar d\u00f6neminde ar\u0131 \u00fcreticili\u011finin merkezi oldu\u011funu s\u00f6yledi.,\u015eu ana kadar 2 bin krali\u00e7e ar\u0131 \u00fcretimi yapt\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren K\u0131l\u0131\u00e7, ana hedeflerinin ise 6 bin oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs nedeniyle ar\u0131 \u00fcr\u00fcnleri aras\u0131nda en \u00e7ok propolisin tercih edildi\u011fini kaydeden Emrah K\u0131l\u0131\u00e7, \u201cPropolis tercih etmelerinin nedeni ise antibiyotik \u00f6zelli\u011fi oldu\u011fu i\u00e7in. Biz de tabi ki talepleri de\u011ferlendirerek, isteyenlere propolisi ula\u015ft\u0131rd\u0131k\u201d diye konu\u015ftu.,Ordu\u2019da ya\u015fayan 27 ya\u015f\u0131ndaki Ar\u0131c\u0131l\u0131k Teknikeri Emrah K\u0131l\u0131\u00e7, okul har\u00e7l\u0131\u011f\u0131n\u0131 biriktirmek i\u00e7in 15 y\u0131l \u00f6nce babas\u0131n\u0131n yan\u0131nda ar\u0131c\u0131l\u0131\u011fa ba\u015flad\u0131. O d\u00f6nemde babas\u0131n\u0131n ba\u015fka bir arac\u0131n\u0131n yan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren K\u0131l\u0131\u00e7, yeterli bilgiyi \u00f6\u011frendikten sonra kendi kolonilerinin sahibi olmaya karar verdi. 70 kovanla ar\u0131c\u0131l\u0131\u011fa ba\u015flayan K\u0131l\u0131\u00e7, e\u011fitimine de devam etti. Sahadaki tecr\u00fcbesini e\u011fitimiyle de peki\u015ftiren Emrah K\u0131l\u0131\u00e7, Ar\u0131c\u0131l\u0131k Teknikeri oldu. Bu zamandan sonra daha da profesyonelle\u015fen gen\u00e7 ar\u0131c\u0131, kovan say\u0131s\u0131n\u0131 300\u2019e ana krali\u00e7e ar\u0131 \u00fcretim kutusu say\u0131s\u0131n\u0131 2 bine ula\u015ft\u0131rd\u0131.,Mezun olduktan sonra kendi i\u015fletmesini kurdu\u011funu anlatan K\u0131l\u0131\u00e7, ilk etapta 70 kovan ve bin ana ara \u00fcretim kutusu ile hizmet vermeye ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti. K\u0131l\u0131\u00e7, \u015fuan da ise kovan say\u0131lar\u0131n\u0131n 300, ana \u00fcretim kutu say\u0131lar\u0131n\u0131n da 2 bin oldu\u011funu vurgulad\u0131.,20 g\u00fcn sonra Yozgat\u2019a gideceklerini ifade eden K\u0131l\u0131\u00e7, \u00fcretimlerine belli bir s\u00fcre orada devam edeceklerini, ard\u0131ndan da Antalya\u2019ya geri d\u00f6neceklerini dile getirdi. \u0130nternet kullan\u0131m\u0131n\u0131n yayg\u0131nla\u015fmas\u0131 ve televizyon yay\u0131nlar\u0131n\u0131n \u00e7o\u011falmas\u0131yla birlikte ar\u0131c\u0131lar\u0131n bilin\u00e7li \u00fcretim yapmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten K\u0131l\u0131\u00e7, \u201c\u00dcretilen bala, polene, ar\u0131 s\u00fct\u00fcne talepler artt\u0131. \u00d6nceden ar\u0131 s\u00fct\u00fc \u00fcretimini kimse g\u00f6rmezken, \u015fimdi TV ve internet arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla nas\u0131l oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyorlar\u201d dedi.,Babas\u0131n\u0131n krali\u00e7e ar\u0131 \u00fcreticisiyle ortak i\u015f yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Emrah K\u0131l\u0131\u00e7, \u00e7ocukluluk d\u00f6nemlerinde babas\u0131n\u0131n yan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131, ard\u0131ndan \u00fcniversiteyi de ar\u0131c\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fc \u00fczerine okuyarak bu mesle\u011fe ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Hedeflerini anlatan K\u0131l\u0131\u00e7, \u201cBizim en b\u00fcy\u00fck hedefimiz her zaman daha iyi ve kaliteli olan\u0131 \u00fcretmek. M\u00fc\u015fterinin de memnun olmas\u0131 ve