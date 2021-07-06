Okul müdürünün 'sır' intiharı

Alanya Okurcalar Berat Hayriye C\u00f6merto\u011flu \u00c7ok Programl\u0131 Lisesinde M\u00fcd\u00fcr olarak g\u00f6rev yapan \u0130sa Karakoyun (36), evinin balkonunda as\u0131l\u0131 olarak \u00f6l\u00fc bulundu.,Babas\u0131n\u0131n rahats\u0131z olmas\u0131 nedeniyle geceyi baba evinde ge\u00e7iren \u0130sa Karakoyun\u2019un e\u015fi Fatmag\u00fcl Karakoyun, ac\u0131 haberi alarak geldi\u011fi evinin \u00f6n\u00fcnde fenal\u0131k ge\u00e7irdi. ,E\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne inanmak istemeyen Fatmag\u00fcl Karakoyun, \u201c\u0130sa \u015faka yapt\u0131m de, evlatlar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u201d diye feryatlar etti. Fatmag\u00fcl Karakoyun, akrabalar\u0131 ve kom\u015fular\u0131 taraf\u0131ndan teskin edilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131. E\u015finin cenazesi cenaze arac\u0131na konulduktan sonra son kez e\u015finin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00f6ren Fatmag\u00fcl Karakoyun, yak\u0131nlar\u0131n\u0131n kolunda g\u00fc\u00e7l\u00fckle ayakta durdu.\r\n\r\n, Olay yerine gelen 112 sa\u011fl\u0131k ekibi ve jandarma ekipleri \u0130sa Karakoyun\u2019un hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. Karakoyun\u2019un cenazesi, Jandarma Olay Yeri \u0130nceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet savc\u0131s\u0131n\u0131n incelemelerinin ard\u0131ndan Antalya Adli T\u0131p Kurumuna g\u00f6nderildi.\r\n\r\n,2 ve 3.5 ya\u015flar\u0131nda 2 \u00e7ocuk babas\u0131 olan \u0130sa Karakoyun\u2019un meslekta\u015flar\u0131 ve \u00e7evresi taraf\u0131ndan \u00e7ok sevildi\u011fi, bilinen \u00f6nemli bir sorununun olmad\u0131\u011f\u0131 bildirildi. ,\u0130sa Karakoyun\u2019un gece evde yaln\u0131z oldu\u011fu, sabah 06.00 s\u0131ralar\u0131nda i\u015ften d\u00f6nen kom\u015fusunun balkonda as\u0131l\u0131 vaziyette g\u00f6rerek jandarmaya haber vermesi \u00fczerine olay\u0131n ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bildirildi.