Olay! Aynı takımdan iki flaş transfer

\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki sezon i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131ran Galatasaray, bir ta\u015fta iki ku\u015f vuracak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. \r\n,Bu nedenle temaslar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netim, Polonya pazar\u0131na y\u00f6neldi ve teknik direkt\u00f6r Fatih Terim'in \u00f6nerisiyle Lech Poznan'da forma giyen Jakub Moder ve Kamil Jozwiak'\u0131 g\u00fcndemine ald\u0131.,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekipte, ge\u00e7ti\u011fimiz sezon orta sahada forma giyen Nzonzi, Michael Seri, Mario Lemina ve Sel\u00e7uk \u0130nan ile yollar ayr\u0131ld\u0131. ,Seri ve Lemina i\u00e7in yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerden de hen\u00fcz sonu\u00e7 al\u0131namad\u0131. ,Ayr\u0131ca sol kanatta da f\u0131rt\u0131na estiren Henry Onyekuru'nun koltu\u011fu halen bo\u015f duruyor.\r\n,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde bu isimlerle masaya oturulmas\u0131 bekleniyor... (H\u00fcrriyet)