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Türkiye Gazetesi

Olcay Şahan'ı futbola geri döndüren teklif Afjet Afyonspor'dan geldi... 1 yıllık sözleşme imzaladı

Olcay Şahan'ı futbola geri döndüren teklif Afjet Afyonspor'dan geldi... 1 yıllık sözleşme imzaladı

Geçen yazı futbolu bıraktığını açıklayan ve 2021-22 sezonunu boşta geçiren Olcay Şahan, TFF 2. Lig ekiplerinde Afjet Afyonspor'a 1 yıllık imza attı... Mor-Beyazlılar transferi "Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz" sözleriyle duyurdu Camiamıza hayırlı olsun.

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