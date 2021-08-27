Öldürdüğü kocasından hamile olduğunu öğrendi

2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve cinsel istismarda bulunarak, ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü eşi Murat Aydın’ı, 13 Ağustos günü yaşanan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 1,5 aylık hamile olan ve tutuksuz yargılanmak için başvuruda bulunan Rümeysa Aydın avukatına “eşimin katili oldum, bebeğimin de katili olmak istemiyorum” diyerek bebeğini doğurmak istediğini söyledi. Rümeysa Aydın eşi Murat Aydın’ın cinsel saldırısı sonrasında hamile kalmıştı.