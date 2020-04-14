Ölen bir insandan bir başkasına ilk defa corona virüs bulaştı

Tayland\u2019dan gelen bir haber ise \u00f6len bir ki\u015fiden bir ba\u015fkas\u0131na corona vir\u00fcs bula\u015fabildi\u011fini ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,BuzzFeed\u2019de yer alan habere g\u00f6re, corona vir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybeden bir insandan adli t\u0131p uzman\u0131na corona vir\u00fcs bula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u0130lk olarak \u00c7in\u2019in Wuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan corona vir\u00fcs nedeniyle d\u00fcnya genelinde enfekte olan ki\u015fi say\u0131s\u0131 2 milyona yakla\u015ft\u0131. Salg\u0131n nedeniyle k\u00fcresel can kayb\u0131 ise 120 bine yakla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Tayland\u2019da ya\u015fanan bu olay, \u00f6l\u00fc bir insandan kaynaklanan ilk corona vir\u00fcs vakas\u0131 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Ebola, \u00f6l\u00fc bedenlerden bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 bilinen vir\u00fcslerden biriydi. COVID-19 olarak da bilinen yeni tip corona vir\u00fcs\u00fcn \u00f6l\u00fc bir bedende ne kadar s\u00fcre aktif kald\u0131\u011f\u0131 ise tam olarak belirlenebilmi\u015f de\u011fil.\r\n\r\n,Tayland\u2019da corona vir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybeden bir insandan bir ba\u015fkas\u0131na vir\u00fcs bula\u015ft\u0131. Uzmanlar bu durumun bir ilk oldu\u011fu bilgisinin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n,Haberde g\u00f6r\u00fc\u015flerine yer verilen patoloji profes\u00f6r\u00fc olan Angelique Corthals, sadece sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n de\u011fil, morg teknisyenlerinin ve cenazeler ile ilgilenen ki\u015filerin de korunmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.\r\n\r\nUzmanlar canl\u0131 ya da \u00f6l\u00fc farketmeksizin bir corona vir\u00fcs vakas\u0131 ile temas eden herkesin vir\u00fcsten korunmak ad\u0131na koruyucu ekipman kullanmas\u0131 gerekti\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7iziyor.\r\n