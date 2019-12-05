Ölen sahibinin dönmesini 9 yıl bekleyen köpek: Kırım’ın Haçiko’su

Yaltal\u0131lar Muhtar\u2019\u0131n \u00f6lmesi durumunda ise onun Ha\u00e7iko gibi heykelini yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. Turist olarak Yalta\u2019ya giden Ruslar, Muhtar\u2019\u0131n hikayesini \u00f6\u011frendikten sonra sosyal medya hesaplar\u0131ndan k\u00f6pe\u011fin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekip \u2018Yalta\u2019n\u0131n Muhtar\u0131\u2019 olarak payla\u015f\u0131mlar yap\u0131yor.,Muhtar isimli k\u00f6pe\u011fin en sevdi\u011fi \u015fark\u0131 ise Frank Sinatra\u2019n\u0131n Night in Strangers (Gecenin \u0130\u00e7indeki Yabanc\u0131lar) \u015fark\u0131s\u0131, Trompet\u00e7i Viktor Malinovskiy neredeyse her g\u00fcn bu \u015fark\u0131y\u0131 \u00e7al\u0131yor.,Yalta sakinleri art\u0131k 14 ya\u015f\u0131na gelen k\u00f6pe\u011fin huzurlu ya\u015famas\u0131 i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba sarf ediyor. B\u00f6lgede ya\u015fayanlar Muhtar\u2019\u0131n ac\u0131kl\u0131 hikayesini hemen hemen herkesin \u00f6\u011frendi\u011fini ve art\u0131k Muhtar\u2019\u0131n Yalta\u2019n\u0131n bir simgesi oldu\u011funu dile getiriyor.,Yalta halk\u0131n\u0131n besledi\u011fi k\u00f6pe\u011fe en \u00e7ok yak\u0131n olan ki\u015fi Rus sokak sanat\u00e7\u0131s\u0131 trompet\u00e7i Viktor Malinovskiy. Muhtar, sokak sanat\u00e7\u0131s\u0131 m\u00fczik yapt\u0131k\u00e7a sahilde \u015fark\u0131lar\u0131 dinliyor.,Japonya\u2019da Ha\u00e7iko isimli k\u00f6pek \u00f6len sahibini y\u0131llard\u0131r tren istasyonunda beklerken \u00f6lm\u00fc\u015f ve bu ilgin\u00e7 hikaye filmlere konu olmu\u015ftu.,Buna benzer ba\u015fka bir olay K\u0131r\u0131m\u2019da ya\u015fanmaya devam ediyor. 9 y\u0131l \u00f6nce K\u0131r\u0131m\u2019\u0131n Yalta \u015fehrinde bir k\u00f6pek, sahibinin \u00f6l\u00fcm\u00fcyle birlikte ayn\u0131 dram\u0131 ya\u015f\u0131yor. Sahibi bo\u011fularak \u00f6len k\u00f6pek Yalta liman\u0131 sahilinde hala sahibini bekliyor.,K\u00f6pe\u011fi sahibi \u00f6ld\u00fckten sonra trompet\u00e7i dahil bir\u00e7ok ki\u015fi evine g\u00f6t\u00fcr\u00fcp sahiplenmek istese de k\u00f6pek sahibinin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc yer olan Yalta sahiline tekrar geri d\u00f6nerek gemileri ve denizi izlemeye devam etti.,K\u00f6pe\u011fe K\u0131r\u0131m Tatar halk\u0131 \u2018Muhtar\u2019 ismini takt\u0131. K\u0131r\u0131m Tatarlar\u0131n\u0131n k\u00f6pe\u011fi \u2018Muhtar\u2019 olarak adland\u0131rmas\u0131n\u0131n nedeni sahilden hi\u00e7 ayr\u0131lmamas\u0131 ve b\u00f6lgeyi korumas\u0131 olarak biliniyor.