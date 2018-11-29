Oltasını kapan Yeşilırmak’a koştu

Amasya\u2019n\u0131n ortas\u0131ndan ge\u00e7en Ye\u015fil\u0131rmak\u2019ta d\u00fcn ak\u015famdan itibaren \u00e7ok say\u0131da bal\u0131k k\u0131y\u0131ya vurdu. ,Amasya Belediyesinin tedbir amac\u0131yla "Kesinlikle bal\u0131k tutmay\u0131n, tutulan bal\u0131klar\u0131 t\u00fcketmeyin" \u015feklinde yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 anonsa ra\u011fmen \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f belediye binas\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda su y\u00fczeyinden rahatl\u0131kla g\u00f6r\u00fclen bal\u0131klardan avlad\u0131. \r\n,Tuttu\u011fu bal\u0131klar\u0131 k\u00f6y\u00fcne g\u00f6t\u00fcrece\u011fini belirten 5 \u00e7ocuk bir vatanda\u015f, \u2018"Zehirli olabilir" uyar\u0131s\u0131 \u00fczerine, \u201cBakaca\u011f\u0131z. Birimiz yiyecek.,Emekli Mehmet Hekimo\u011flu da et ve bal\u0131k fiyatlar\u0131n\u0131n pahal\u0131 olmas\u0131na de\u011finip bal\u0131k tutanlar\u0131 merakl\u0131 g\u00f6zlerle izlerken, \u015eahabettin Karapelit ise, bal\u0131k \u00f6l\u00fcmlerine duyars\u0131z kal\u0131nmamas\u0131n\u0131 istedi. \r\n,Belediyeden yap\u0131lan anonsta, \u201cYe\u015fil\u0131rmak\u2019ta bug\u00fcn sebebi belli olmayan bal\u0131k \u00f6l\u00fcmleriyle ilgili vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n hassas davranmalar\u0131, Ye\u015fil\u0131rmak\u2019tan kesinlikle bal\u0131k tutmamalar\u0131 ve tutulan bal\u0131klar\u0131n t\u00fcketilmemesi gerekmektedir\u201d ifadelerine yer verildi. \r\n,\u00c7evre ve \u015eehircilik M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn inceleme yap\u0131lmak \u00fczere \u00f6l\u00fc bal\u0131klardan ve \u0131rmak suyundan numune ald\u0131\u011f\u0131 da \u00f6\u011frenildi. , E\u011fer \u00f6lmez isek geri kalan devam eder\u201d yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi. \r\n