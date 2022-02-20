Ölü doğan bebekleri hastanede kayboldu

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Muhammed Ali Slim ve 23 yaşındaki Jana Kouzi Slim çifti geçen yıl İstanbul'a geldi. 6.5 aylık hamile olan genç kadın, 20 Temmuz günü rahatsızlandı.