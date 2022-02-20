Ölü doğan bebekleri hastanede kayboldu

B\u00fc\u015fra K. ise, "\u00d6l\u00fc do\u011fumlardan sonra bebeklerin bu i\u015flemleri i\u00e7in i\u015f\u00e7i kadrosunda patoloji biriminde g\u00f6revli ba\u015fka bir temizlik personeli bulunmaktad\u0131r' diyerek kendisini savundu. \u0130stanbul Valili\u011fi \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn inceleme izni sonras\u0131 ebe hakk\u0131nda dava a\u00e7\u0131ld\u0131.,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan Jana'n\u0131n bebe\u011fin normalden daha az geli\u015fti\u011fi ve k\u00fc\u00e7\u00fck oldu\u011fu belirlenirken, gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 do\u011fum sanc\u0131s\u0131 artt\u0131. Do\u011fuma al\u0131nan gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n bebe\u011fi iddiaya g\u00f6re anne rahminde \u00f6lm\u00fc\u015f ve bu nedenle \u00f6l\u00fc do\u011fmu\u015ftu. Ertesi g\u00fcn hastaneden taburcu edilen kad\u0131n, bebe\u011finin cans\u0131z bedenini almak istedi.\r\n\r\n,\u0130ddianamede, \u00f6l\u00fc bebeklerle ilgili kural\u0131n gereklerini yapmakta ihmal g\u00f6stermesi sonucu "g\u00f6revi k\u00f6t\u00fcye kullanmak" su\u00e7undan hakk\u0131nda 3 aydan 1 y\u0131la kadar hapsi istenen ebe, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yarg\u0131lanacak.,\u0130stanbul'da ak\u0131lalmaz bir olay ya\u015fand\u0131. 27 ya\u015f\u0131ndaki Muhammed Ali Slim ve 23 ya\u015f\u0131ndaki Jana Kouzi Slim \u00e7ifti ge\u00e7en y\u0131l \u0130stanbul'a geldi. 6.5 ayl\u0131k hamile olan gen\u00e7 kad\u0131n, 20 Temmuz g\u00fcn\u00fc rahats\u0131zland\u0131. ,Sabah Gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine g\u00f6re, morga y\u00f6nlendirilen baba Muhammed, saatler s\u00fcren bekleyi\u015fe ra\u011fmen \u00e7ocu\u011funun cans\u0131z bedenini alamad\u0131. Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, do\u011fumhanedeki g\u00f6revli ebe B\u00fc\u015fra K.'nin, \u00f6l\u00fc do\u011fan bebe\u011fi gerekli haz\u0131rlama i\u015flemlerinin ard\u0131ndan morga teslim etmesi gerekirken bu i\u015flemi yapmadan do\u011fumhaneden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirlendi.,Slim \u00e7ifti, bebeklerinin cans\u0131z bedenine ula\u015famay\u0131nca olayla ilgili \u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'na su\u00e7 duyurusuna bulundu. \u00c7ift, bebeklerinin cans\u0131z bedenini hastanede kaybeden g\u00f6revlilerden \u015fik\u00e2yet\u00e7i oldu. Savc\u0131l\u0131k olayla ilgili ebe B\u00fc\u015fra K.'nin ifadesine ba\u015fvurdu.