Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Edirne'de vatani g\u00f6revini yapan gen\u00e7, \u0130stanbul'da yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde kanser tedavisi g\u00f6ren babas\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in hastaneye gitti\u011fi s\u0131rada \u00fcz\u00fcnt\u00fcden kalp krizi ve beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irdi. Ayn\u0131 hastanede tedaviye al\u0131nan baba ve o\u011flu, 5 saat arayla hayatlar\u0131n\u0131 kaybetti. \u0130\u015fte detaylar...,Babas\u0131 a\u011f\u0131rla\u015f\u0131nca hastaneye geldi. O anda babas\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce kalp krizi ge\u00e7irdi, ard\u0131ndan hastanede beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irdi. \u0130lk \u00f6nce babas\u0131 vefat etti, 5 saat sonra da asker olan o\u011flu Fatih vefat etti" dedi.,KAYNAK: \u0130HA,\u00d6l\u00fcm askerdeki o\u011flu ve babay\u0131 ayn\u0131 g\u00fcn yakalad\u0131! 5 saat arayla hayatlar\u0131n\u0131 kaybettiler,Baba ve o\u011flunun cenazeleri memleketleri Kastamonu\u2019nun A\u011fl\u0131 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Dikmen Mahallesi'ne getirildi. T\u00fcrk bayra\u011f\u0131na sar\u0131l\u0131 Fatih K\u00fc\u00e7\u00fck ile babas\u0131 Cevdet K\u00fc\u00e7\u00fck\u2019\u00fcn cenazeleri, ilk olarak baba oca\u011f\u0131na getirilerek helallik al\u0131nd\u0131. Sabah\u0131n erken saatlerinde pandemi ko\u015fullar\u0131na uygun k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan aile kabristanl\u0131\u011f\u0131nda baba ile o\u011flu yan yana defnedildi. B\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fcn\u00fcn hakim oldu\u011fu cenazede defin i\u015fleminin ard\u0131ndan askerler tabuta sar\u0131l\u0131 T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 aileye teslim ederek, ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diledi. Cenazede ailenin g\u00fc\u00e7l\u00fckle ayakta durdu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Bir s\u00fcredir kanser tedavisi g\u00f6ren Cevdet K\u00fc\u00e7\u00fck (61), durumunun a\u011f\u0131rla\u015fmas\u0131 \u00fczerine \u0130stanbul'da hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Baba Cevdet K\u00fc\u00e7\u00fck\u2019\u00fcn kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede yo\u011fun bak\u0131mda durumunun a\u011f\u0131rla\u015fmas\u0131 \u00fczerine Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay\u0131nda tank er olarak vatani g\u00f6revini yapan 120 g\u00fcnl\u00fck asker Fatih K\u00fc\u00e7\u00fck\u2019e (25) haber verildi. Son kez babas\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in \u0130stanbul'a gelen K\u00fc\u00e7\u00fck, \u00fcz\u00fcnt\u00fcye dayanamayarak kalp krizi, ard\u0131ndan ise beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irdi. Bunun \u00fczerine Fatih K\u00fc\u00e7\u00fck de ayn\u0131 hastanede yo\u011fun bak\u0131mda tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Cuma g\u00fcn\u00fc sabaha kar\u015f\u0131 ilk olarak baba Cevdet K\u00fc\u00e7\u00fck hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Yakla\u015f\u0131k 5 saat sonra da o\u011flu Fatih K\u00fc\u00e7\u00fck hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Baba Cevdet K\u00fc\u00e7\u00fck\u2019\u00fcn bir s\u00fcredir kanser tedavisi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen ailenin yak\u0131n akrabas\u0131 Salih Kalay, "Babas\u0131 yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6r\u00fcyordu. O\u011flu Fatih de 4 ayl\u0131k askerdi. Askerli\u011finin bitmesine 2 ay kalm\u0131\u015ft\u0131.