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Ölümü göze alarak dağ yamacında şifa arıyorlar
Siirt'te köylüler, ölümün kıyısında şifa arıyorlar. Yüksek rakımlı dağlarda yetişen soryaz bitkisi için 10 kilometre yol kat ederek, tehlikeli dağ yamaçlarına gidiyorlar.
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