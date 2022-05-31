Ömer Üründül Paris'teki Şampiyonlar Ligi finalini yazdı! "Ben de tartaklandım"

Futbolun usta yorumcusu Ömer Üründül, 28 Mayıs Cumartesi günü Paris'te oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi polis şiddeti ve hengameden nasibini aldı. Real Madrid ile Liverpool'u karşı karşıya getiren dev maç öncesi stat çevresinde yaşanan izdiham, bilet skandalı ve eşiğinden dönülen faciayı yazan Üründül, "Avrupa’nın göbeğinde benzeri görülmeyen şeyler yaşandı. Fransa bu işin üstünü kapatacaktır. Biz 2005’teki finali kusursuz yaptık. Gelecek sene tüm dünyaya organizasyon nasıl yapılır bir kez daha gösteririz” dedi.