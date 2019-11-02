Ömür boyu nafakaya son!

Bu iki konunun ayr\u0131 bir paket yap\u0131lmas\u0131 da g\u00fcndeme gelmi\u015fti. Ancak AK Parti kurmaylar\u0131, s\u00fcresiz nafaka ve icradan \u00e7ocuk teslimi uygulamas\u0131na son verecek maddelerin de 2. Yarg\u0131 Paketi\u2019nde yer alaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n,\u00d6m\u00fcr boyu nafaka ile icra yoluyla \u00e7ocuk teslimi uygulamas\u0131na son veren d\u00fczenleme y\u0131lba\u015f\u0131ndan \u00f6nce Meclis g\u00fcndemine gelecek. ,\u00d6m\u00fcr boyu nafakaya son mu verildi? Kimler nafaka \u00f6demeyecek? \u0130\u015fte detaylar...,Nafaka ba\u011flanmas\u0131 i\u00e7in evlilik s\u00fcresi, kad\u0131n\u0131n ya\u015f\u0131, gelir durumu, \u00e7ocuk olup olmad\u0131\u011f\u0131, taraflar\u0131n kusur oran\u0131 gibi kriterler dikkate al\u0131nacak. ,Nafakan\u0131n evli kal\u0131nan s\u00fcre ile s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lmas\u0131, ancak bu s\u00fcrenin iki senenin alt\u0131nda olmayaca\u011f\u0131 belirtiliyor., \u0130ki seneye kadar olan evliliklerde nafaka s\u00fcresi iki sene, bu s\u00fcrenin \u00fczerindeki evliliklerde ise evli kal\u0131nan s\u00fcre kadar nafaka \u00f6denmesi tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.,AK Parti\u2019nin hukuk\u00e7u kurmaylar\u0131 ile Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 2. Yarg\u0131 Paketi\u2019nde nafaka ile icradan \u00e7ocuk teslimine ili\u015fkin d\u00fczenlemenin olup olmayaca\u011f\u0131 tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yordu.,Ancak, kad\u0131n\u0131n ya\u015f\u0131, \u00e7al\u0131\u015famayacak durumda olmas\u0131 gibi \u015fartlar s\u00f6z konusu ise nafakada s\u00fcre s\u0131n\u0131r\u0131 olmayacak. ,Bu durumdaki kad\u0131nlar \u00f6m\u00fcr boyu nafaka alabilecek. , Bu arada, 2. Yarg\u0131 Paketi\u2019nde ceza infaz s\u00fcrelerinde de indirime gidiliyor. ,Ancak ter\u00f6r, cinsel su\u00e7lar, uyu\u015fturucu ticareti ve m\u00fckerrer su\u00e7lar\u0131n kapsam d\u0131\u015f\u0131 tutulmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde 2. Yarg\u0131 Paketi konusunda bir toplant\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015f, Erdo\u011fan\u2019\u0131n toplant\u0131da baz\u0131 uyu\u015fturucu su\u00e7lar\u0131nda ceza indirimine gidilmesine itiraz etti\u011fi belirtilmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n,Ayr\u0131ca evlili\u011fi sebebiyle i\u015finden ayr\u0131lmak zorunda kalan ve bir daha o i\u015fine d\u00f6nmesi m\u00fcmk\u00fcn olmayan kad\u0131nlar\u0131n nafakas\u0131 da s\u00fcresiz olacak.,Edinilen bilgilere g\u00f6re, yap\u0131lacak d\u00fczenleme ile \u00f6m\u00fcr boyu nafaka uygulamas\u0131na, baz\u0131 istisnalar hari\u00e7 olmak \u00fczere son verilecek.