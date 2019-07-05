On binlerce kişi oraya akın etti! Kapadokya Balon Festivali'nden renkli görüntüler

T\u00fcrkiye\u2019nin ilk balon festivalinin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fcnde 11 \u00fclkeden 15 farkl\u0131 balon fig\u00fcr\u00fcn\u00fcn kat\u0131l\u0131m\u0131 balonlar Pa\u015faba\u011flar'dan havaland\u0131. Pa\u015faba\u011flar'da yap\u0131lacak g\u00f6rsel \u015f\u00f6leni izlemek i\u00e7in d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan on binlerce ki\u015fi festival alan\u0131na ak\u0131n etti. S\u0131cak hava balonlar\u0131n\u0131n haz\u0131rlan\u0131\u015f\u0131ndan itibaren merakl\u0131 g\u00f6zlerle balonlar\u0131 izleyen yerli ve yabanc\u0131 turistler burada balonlar ile bol bol hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi. ,.,Kapadokya Balon Festivali bu ak\u015fam \u00dcrg\u00fcp\u2019te \u00dcrg\u00fcp Belediyesi ev sahipli\u011finde Ayd\u0131n Kurto\u011flu konseri ile devam edecek.,\u0130\u015fte festivalden renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...,\u200bT\u00fcrkiye\u2019nin ilk balon festivali olan Kapadokya Balon Festivali'ni izlemek i\u00e7in on binlerce ki\u015fi Pa\u015faba\u011flar'a ak\u0131n etti. ,Halis Aydo\u011fan, 180 balon ile festivalin devam etti\u011fini s\u00f6yledi. Aydo\u011fan, \u201cBalon festivalinin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fcnde Avanos il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Pa\u015faba\u011flar'\u0131 mevki'indeyiz. Peribacalar\u0131n\u0131n yan\u0131ndan s\u0131cak hava balonlar\u0131m\u0131z kalkmaya devam ediyor. 15 \u015fekil balon ve daha \u00f6nce defalarca s\u00f6yledi\u011fimiz gibi her g\u00fcn u\u00e7an 150 balon ile toplam 180 u\u00e7an balon ile bug\u00fcn ev sahipli\u011fini Pa\u015faba\u011flar'\u0131 yapt\u0131. Festivale olan ilgi olduk\u00e7a yo\u011fun. \u0130lgi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz kadar\u0131yla d\u00fcn \u00dcrg\u00fcp, bug\u00fcn Pa\u015faba\u011flar'da olduk\u00e7a fazla var. \u00d6zellikle sosyal medyada da di\u011fer festivaller aras\u0131nda en \u00f6ne \u00e7\u0131kan festivaller aras\u0131nda oldu\u011funu s\u00f6yleyebiliriz\u201d diye konu\u015ftu.