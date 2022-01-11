Önce çita zebrayı kovaladı, sonra zebra çitayı…

Yavrular\u0131n\u0131n tehlikede oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnen \u00e7ita, yak\u0131nlardaki zebralar\u0131 kovarak uzakla\u015ft\u0131rmak istedi. ,Zebralar panik i\u00e7inde ka\u00e7\u0131\u015f\u0131rken aniden i\u00e7lerinden biri d\u00f6nd\u00fc ve \u00e7itaya sald\u0131rmaya ba\u015flad\u0131. ,Bu kez \u00e7ita ka\u00e7\u0131yor, zebra koval\u0131yordu. Zebra daha sonra zafer kazanm\u0131\u015f edayla b\u00f6lgeden uzakla\u015f\u0131rken anne \u00e7ita da \u015fa\u015fk\u0131n g\u00f6zlerle kendisine bakan yavrular\u0131n\u0131n yan\u0131na d\u00f6nd\u00fc. ,Bu ilgin\u00e7 kovalamaca, 30 ya\u015f\u0131ndaki yaban hayat\u0131 foto\u011fraf\u00e7\u0131s\u0131 Sebastian Lehrke taraf\u0131ndan foto\u011frafland\u0131.\r\n\r\n,.