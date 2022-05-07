Önce sevgilisini sonra kocasını aynı yöntemle öldürdü

16 Nisan 2017 tarihinde bar sahibi Tolga Arslan (27) ile i\u015f yerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ve k\u0131z arkada\u015f\u0131 oldu\u011fu iddia edilen E.B. aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Tart\u0131\u015fman\u0131n kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi \u00fczerine mekanda bulunan b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 eline alan E.B., patronunu s\u0131rt\u0131ndan ve kolundan yaralam\u0131\u015ft\u0131. Ambulansla a\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak Atat\u00fcrk Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131lan Tolga Arslan, yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.,Ayd\u0131n'da d\u00fcn gece bir cinayet meydana geldi. Tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 e\u015fini \u00f6ld\u00fcren cani kad\u0131n tutukland\u0131. Zanl\u0131n\u0131n 5 y\u0131l \u00f6nce de ayn\u0131 y\u00f6ntemle sevgilisini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.\r\n,Ayd\u0131n'\u0131n Efeler il\u00e7esi Cuma Mahallesi 209 Sokak \u00fczerindeki bir apartman\u0131n ikinci kat\u0131nda d\u00fcn gece saat feci olay meydana geldi. Do\u011fukan Ba\u011f ve kar\u0131s\u0131 E.B. aras\u0131nda hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Tart\u0131\u015fma k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyerek b\u0131\u00e7akl\u0131 kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,D\u00fcn gece kocas\u0131 Do\u011fukan Ba\u011f\u2019\u0131 ac\u0131mas\u0131zca kalbinden b\u0131\u00e7aklay\u0131p \u00f6ld\u00fcren E.B.\u2019nin be\u015f y\u0131l \u00f6nce de sevgilisi oldu\u011fu iddia edilen Tolga Arslan\u2019\u0131 (27) i\u015f yerinde s\u0131rt\u0131ndan b\u0131\u00e7aklay\u0131p \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. E.B.\u2019nin \u00fc\u00e7 y\u0131l ceza evinde kald\u0131ktan sonra iki y\u0131l \u00f6nce tahliye oldu\u011fu ve Do\u011fukan Ba\u011f ile evlendi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,\u0130ddiaya g\u00f6re kar\u0131s\u0131 taraf\u0131ndan kalbinden ve v\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinden 4 kez b\u0131\u00e7aklanan Do\u011fukan Ba\u011f, a\u011f\u0131r \u015fekilde yaraland\u0131. 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi'ne yap\u0131lan ihbar \u00fczerine b\u00f6lgeye sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri sevk edildi. ,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri yaral\u0131ya ilk m\u00fcdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kald\u0131rd\u0131. Do\u011fukan Ba\u011f, hastanede yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen sabah saatlerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,Kocas\u0131n\u0131 b\u0131\u00e7akla \u00f6ld\u00fcren E.B. ise polis ekipleri taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Emniyetteki i\u015flemleri tamamlanan E.B. adliyeye sevk edildi.\r\n\r\n,\u00d6ld\u00fcr\u00fclen eski sevgili