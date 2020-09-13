Önce yağmur, sonra dolu vurdu! İlçe saniyeler içinde bembeyaz oldu

Bir\u00e7ok noktada s\u0131cak hava etkili olurken bir il\u00e7emiz saniyeler i\u00e7inde bembeyaz oldu! \u0130\u015fte detaylar...,\u0130l\u00e7e merkezinde ak\u015fam saatlerinde ba\u015flayan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f, hayat\u0131 olumsuz etkiledi. Zamanla etkisini art\u0131ran sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f, cadde ve sokaklarda su birikintileri olu\u015fturdu.,Durum hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamada bulunan \u00c7erke\u015f Belediye Ba\u015fkan\u0131 Hasan Sopac\u0131, "Evlerini su basan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ma\u011fduriyetlerini gideriyoruz. B\u00fct\u00fcn ekiplerimiz yo\u011fun \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7erisinde. ,Herhangi bir can kayb\u0131 veya yaralanma yok ancak ma\u011fdur olan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n yaralar\u0131n\u0131 sarmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" \u015feklinde konu\u015ftu.,Sa\u011fanak ya\u011fmurun ard\u0131ndan etkili olan dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 da adeta il\u00e7enin belirli kesimlerini beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. Hava durumuna haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalanan vatanda\u015flar adeta neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131r\u0131rken baz\u0131 ev ve i\u015f yerlerini su bast\u0131. Ya\u015fanan olumsuzluk ve olu\u015fan su birikintileri dolay\u0131s\u0131yla ara\u00e7lar da trafikte ilerlemekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti.,\u00c7ank\u0131r\u0131'n\u0131n \u00c7erke\u015f il\u00e7esinde ak\u015fam saatlerinde \u00f6nce sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f ard\u0131ndan da dolu etkili oldu. Ya\u011fmur dolay\u0131s\u0131yla sokaklarda su birikintileri olu\u015furken hava \u015fartlar\u0131 da hayat\u0131 olumsuz etkiledi.,KAYNAK: \u0130HA