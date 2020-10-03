Onlar Çiçek Adası'nın tek sakinleri! 17 yıldır izole bir hayat sürüyorlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 22 adadan biri olan Çiçek Adası'na 17 yıl önce yerleşen çift, yıllardır taş yapılarda herkesten uzak sakin ve mutlu bir yaşam sürüyor.