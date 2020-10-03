Onlar Çiçek Adası'nın tek sakinleri! 17 yıldır izole bir hayat sürüyorlar

Bal\u0131kesir'in Ayval\u0131k il\u00e7esinde, 22 adadan biri olan \u00c7i\u00e7ek Adas\u0131'na 17 y\u0131l \u00f6nce yerle\u015fen \u00e7ift, y\u0131llard\u0131r ta\u015f yap\u0131larda herkesten uzak sakin ve mutlu bir ya\u015fam s\u00fcr\u00fcyor.,Ay\u015fe Afacan (76) ve H\u00fcseyin Hulusi Afacan (79) \u00e7ifti, m\u00fcbadele d\u00f6neminde, Hat\u0131rl\u0131, Katrinli, Uysal ve Katerinli ailelerine Midilli Adas\u0131'ndaki m\u00fclklerine kar\u015f\u0131l\u0131k tahsis edilen, Ayval\u0131k Adalar\u0131 Tabiat Park\u0131 s\u0131n\u0131rlar\u0131ndaki ana karaya 600 metre uzakl\u0131ktaki \u00c7i\u00e7ek Adas\u0131'nda ya\u015f\u0131yor.,Evlerinin 17 y\u0131l \u00f6nce ya\u015fanan hortumdan zarar g\u00f6rmesiyle \u00c7i\u00e7ek Adas\u0131'na yerle\u015fen ve o g\u00fcnden beri adadan ayr\u0131lmayan \u00e7ift, zeytin ve \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131yla kapl\u0131, nergis \u00e7i\u00e7ekleriyle \u00fcnl\u00fc adada ya\u015fad\u0131klar\u0131 izole hayattan memnun.,Kendilerinden ba\u015fka kimsenin ya\u015famad\u0131\u011f\u0131 adada sakin bir hayat s\u00fcren \u00e7ift, g\u00f6zlerden uzak olman\u0131n keyfini \u00e7\u0131kar\u0131yor ,Ay\u015fe Afacan, Kazda\u011flar\u0131'ndan gelen oksijen ve \u00e7am kokusu sayesinde y\u0131llard\u0131r grip bile olmad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n\u015eehirdekilere ada hayat\u0131n\u0131 tavsiye eden Afacan, "Yiyece\u011fimiz kadar bakla, patl\u0131can, domates, biber, maydanoz, nane \u00fcretiyoruz. Farkl\u0131 ihtiya\u00e7lar i\u00e7in birka\u00e7 g\u00fcnde bir tekneyle Ayval\u0131k'a gidip geliyoruz." dedi.,Adada g\u00fcne\u015f paneli ve r\u00fczgar g\u00fcl\u00fc ile kendi elektrik enerjilerini \u00fcrettiklerini belirten Afacan, \u015fu de\u011ferlendirmede bulundu: \r\n\r\n"Bu enerji bize g\u00fcn boyu yetiyor. Cep telefonlar\u0131m\u0131z\u0131 \u015farj ediyoruz, televizyon izliyoruz. Hava karard\u0131ktan sonra g\u00fcne\u015f paneli \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor. Biz de hava g\u00fczelse ada sahilinde e\u015fimle \u00e7ay, kahve i\u00e7erek vakit ge\u00e7iriyoruz. Haftasonlar\u0131 Ayval\u0131k'tan dostlar\u0131m\u0131z\u0131n evlerine giderek konuk oluyor, bazen de onlar\u0131 adadaki evimizde konuk ediyoruz.",Hulusi Afacan da hindi, tavuk, horoz, \u00f6rdek, tav\u015fan ve k\u00f6pek beslediklerini anlatt\u0131.\r\n\r\nHer g\u00fcn nasiplerini denizde arayan bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131n adan\u0131n \u00e7evresinde bal\u0131k tutmaya geldi\u011fini ve o bal\u0131k\u00e7\u0131larla \u00e7ok iyi dostluklar kurduklar\u0131n\u0131 dile getiren Afacan, \u015funlar\u0131 kaydetti:,"Bazen adaya tekneleriyle gelen aileler oluyor ve piknik ate\u015fi yak\u0131yorlar. E\u015fimle adan\u0131n \u00f6teki ucuna y\u00fcr\u00fcyerek bu vatanda\u015flar\u0131n yakt\u0131\u011f\u0131 ate\u015fi s\u00f6nd\u00fcrmelerini sa\u011fl\u0131yoruz. Biz 17 y\u0131ldan bu yana bu adada hem ya\u015f\u0131yor hem de aday\u0131 yang\u0131nlardan ve insanlar\u0131n verece\u011fi zararlardan koruyoruz.",Afacan, y\u0131lba\u015f\u0131na do\u011fru adada d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel nergis \u00e7i\u00e7eklerinin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu \u00e7i\u00e7eklerin sa\u00e7t\u0131\u011f\u0131 kokular\u0131n kendilerini son derece din\u00e7 ve dirayetli tuttu\u011funu da s\u00f6zlerine ekledi. ,KAYNAK: AA