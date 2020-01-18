Onlar savaşın çocukları! Bazıları hastanede, bazıları da çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor

\u0130dlib ve Halep\u2019te ya\u015fanan bombal\u0131 sald\u0131r\u0131lar\u0131n ard\u0131ndan yine sava\u015f\u0131n ma\u011fduru \u00e7ocuklar oldu. ,Suriye\u2019nin \u0130dlib ve Halep kentlerinde ger\u00e7ekle\u015fen bombal\u0131 sald\u0131r\u0131lar\u0131n ard\u0131ndan yaral\u0131 \u00e7ocuklar hastanelerde ya\u015fam sava\u015f\u0131 verirken, bombalardan kurtulan \u00e7ocuklar ise \u00e7ad\u0131rlarda hayatlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Kimisinin ailesini kimisinin de kolunu, baca\u011f\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi sald\u0131r\u0131lar\u0131n ard\u0131ndan evlerini terk eden \u00e7ocuklar, k\u0131\u015f so\u011fu\u011funda sa\u011fl\u0131k, g\u0131da, e\u011fitim ve g\u00fcvenlikten yoksun hayatlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,.,Bombard\u0131man nedeniyle yaralanan \u00e7ocuklar hastanede ya\u015fam sava\u015f\u0131 verirken, bombalardan kurtulan \u00e7ocuklar ise \u00e7ad\u0131rlarda hayatlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor., \u00c7ad\u0131rlarda ya\u015fayan \u00e7ocuklar bombard\u0131manlar\u0131n bir an \u00f6nce son bulmas\u0131n\u0131 ve okula gitmek istediklerini s\u00f6ylerken, hastanedeki \u00e7ocuklar ise bir an \u00f6nce iyile\u015ferek \u00e7ad\u0131rlarda ya\u015fayan arkada\u015flar\u0131 gibi oyun oynamak istiyor.,Her \u00e7ocu\u011fun hayallerini okul tatili s\u00fcslerken, sava\u015f\u0131n \u00e7ocuklar\u0131 bombard\u0131manlar\u0131n bir an \u00f6nce durmas\u0131n\u0131 dileyerek, okullar\u0131na d\u00f6nmek istiyor. (\u0130HA)