Onlarca kişi tarlaya akın etti, toprağın altından elleri ile tek tek çıkartıyorlar

Sivas\u2019ta onlarca vatanda\u015f hasat edildikten sonra toprak alt\u0131nda kalan patatesleri tek tek elleriyle bularak topluyorlar.,Sivas'ta Ekim ay\u0131n\u0131n gelmesiyle toplama olgunlu\u011fa eri\u015fen patatesler hasat edildi. \u00c7ift\u00e7iler tarlas\u0131n\u0131 bir sonraki y\u0131la haz\u0131rlamak i\u00e7in ise s\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131. Sivas Hafik il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00f6yd\u00fcn k\u00f6y\u00fcnde bulunan patates tarlas\u0131nda hasat sonras\u0131 insan yo\u011funlu\u011fu ya\u015fand\u0131. Hasad\u0131n ard\u0131ndan tarla trakt\u00f6r yard\u0131m\u0131yla s\u00fcr\u00fcl\u00fcrken vatanda\u015flar hasat sonras\u0131 toprak alt\u0131nda kalan patatesleri topluyorlar. Derinde kalan patatesleri ise vatanda\u015flar \u00e7e\u015fitli y\u00f6ntemlerle bularak \u00e7\u0131kar\u0131yor. \u00c7evre k\u00f6ylerden gelen onlarca vatanda\u015f k\u0131\u015fl\u0131k patates ihtiyac\u0131n\u0131 \u00fccretsiz olarak bu \u015fekilde kar\u015f\u0131l\u0131yor.\r\n,Tarlaya patates toplamaya gelen Ahmet Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cPatates s\u00f6k\u00fcld\u00fckten sonra t\u00fcccar al\u0131p mal\u0131n\u0131 g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. G\u00f6t\u00fcrd\u00fckten sonra tarlada kalanlar\u0131 biz k\u00f6yl\u00fcler, ihtiyac\u0131 olanlar gelip burada topluyoruz. Tarla sahipleri de tarlay\u0131 s\u00fcr\u00fcyorlar ve patates \u00e7\u0131k\u0131yor. B\u00f6ylelikle patates ihtiyac\u0131m\u0131z\u0131 kar\u015f\u0131lamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Herkes burada Sivas\u2019tan geliyorlar, yukar\u0131 k\u00f6yden geliyorlar. Buras\u0131 yeni tar\u0131m alan\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in \u015fimdi herkes buraya geliyor. G\u00f6r\u00fcneni al\u0131yorlar sonradan gelenlerde g\u00f6r\u00fcnmeyenleri topra\u011f\u0131n alt\u0131ndan bulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar" dedi.\r\n,.,Ramazan Tanr\u0131verdi ise, \u201cK\u0131\u015fl\u0131k yiyecek patatesimizi topluyoruz. Herkes gelip kendi yiyece\u011fi kadar\u0131n\u0131 ihtiyac\u0131 kadar\u0131n\u0131 topluyor burada. Sivas\u2019a ba\u011fl\u0131 olan k\u00f6yler il\u00e7elerden geliyorlar. Tahminimce 300\u2019e yak\u0131n insan var burada" diye konu\u015ftu.\r\n