Onu bulmak için dağ, bayır arıyorlar

Tam bir \u015fifa deposu... Koronavir\u00fcs i\u00e7in da\u011f bay\u0131r onu ar\u0131yorlar!,Anadolu'nun bir\u00e7ok b\u00f6lgesinde ormanl\u0131k arazilerde yeti\u015fen kuzu g\u00f6be\u011fi mantar\u0131 sezonu Manisa'n\u0131n Salihli il\u00e7esi mahallerinde de a\u00e7\u0131ld\u0131. Ormanl\u0131k alanlarda, \u00e7al\u0131 diplerinde do\u011fal olarak yeti\u015fen, damaklarda b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 e\u015fsiz tad\u0131 ile bilinen kuzug\u00f6be\u011fi sezonun a\u00e7\u0131lmas\u0131yla vatanda\u015flar da\u011f, bay\u0131r demeden bu mantar\u0131 bulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n,Salihli\u2019nin Kemer Mahallesi\u2019nde ya\u015fayan Hasan Akcan, kuzu mantar\u0131n\u0131 bulman\u0131n samanl\u0131kta i\u011fne aramak kadar zor oldu\u011funu, zor bulundu\u011fu i\u00e7inde de\u011ferli bir mantar oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n, \u015eifa deposu olan kuzu g\u00f6be\u011fi mantar\u0131n\u0131 satmak i\u00e7in de\u011fil, yemek amac\u0131yla toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Akcan, \u201cTarla i\u015flerinden kalan bo\u015f zamanlar\u0131mda da\u011flarda kuzu g\u00f6be\u011fi mantar\u0131n\u0131 toplamaktan \u00e7ok keyif al\u0131yorum\u201d dedi., Hava \u015fartlar\u0131n\u0131n durumuna g\u00f6re mantar\u0131n bitmeye devam edece\u011fini anlatan Akcan \u201cSon derece vitaminli ve lezzetli olan kuzu g\u00f6be\u011finin bir\u00e7ok sa\u011fl\u0131k sorunu \u00fczerinde etkili bir g\u0131da oldu\u011fu s\u00f6yleniyor., Bizde bu aralar t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan korona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 kuzu g\u00f6be\u011fini \u015fifa niyetine t\u00fcketiyoruz. Herkesi bir kez olsun kuzu g\u00f6be\u011fi mantar\u0131n\u0131 yemeye davet ediyorum\u201d diye konu\u015ftu.,Manisa\u2019n\u0131n Salihli il\u00e7esinde kuzu g\u00f6be\u011fi olarak bilinen mantar\u0131n bahar ay\u0131yla birlikte kendisini g\u00f6stermesiyle vatanda\u015flar da\u011f, bay\u0131r, ya\u011fmur, \u00e7amur demeden bu mantar\u0131 aramaya ba\u015flad\u0131.