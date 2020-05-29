Ordu'da gizemli taş! 200 bin dolara satmadı

Ordulu vatanda\u015f, dedesinin kendisine \u00e7ok k\u0131ymetli diye hediye etti\u011fi yumurta b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki gizemli ta\u015f\u0131 bir kamu bankas\u0131n\u0131n kiral\u0131k kasas\u0131nda sakl\u0131yor.\r\n,Ben bu ta\u015f\u0131 bir bankan\u0131n kasas\u0131nda sakl\u0131yorum. Ramazan ay\u0131n\u0131n ortalar\u0131nda kasaya b\u0131rakt\u0131m. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok de\u011ferli oldu\u011funa kanaat getirdim ve saklad\u0131m\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Ta\u015f\u0131n tarih\u00e7esini kesin olarak bilmedi\u011fini ve 40 y\u0131l \u00f6nce dedesinden emanet ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u015e.B., \u201cTa\u015f\u0131n bu d\u00fcnyaya ait olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Kimseye g\u00f6stermedim, \u00e7\u00fcnk\u00fc itimad\u0131m olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00f6stermeyi de d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan'a bunu direkt teslim etmek istiyorum\u201d dedi.\r\n,Ordu'nun Ulubey il\u00e7esinde ya\u015fayan \u015e.B. adl\u0131 vatanda\u015f\u0131n iddias\u0131na g\u00f6re dedesi yakla\u015f\u0131k 40 y\u0131l \u00f6nce bir ta\u015f emanet etti. \u015e.B, arkeologlara da g\u00f6stermedi\u011fi yumurta b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki gizemli ta\u015f\u0131 bir bankan\u0131n kiral\u0131k kasas\u0131nda muhafaza ediyor.\r\n,\u201c200 bin dolar teklif edildi, bankan\u0131n kasas\u0131nda sakl\u0131yorum\u201d\r\n,\u201cSosyal medyada baz\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar yapt\u0131m, benimle diyalo\u011fa girmek isteyenler oldu. Rakamlar\u0131 hi\u00e7bir zaman dikkate alm\u0131yorum\u201d diyen \u015e.B., \u201c\u00c7\u00fcnk\u00fc ben bunu devlete teslim etmek istiyorum.\r\n,Bu ta\u015f i\u00e7in akl\u0131mda bir rakam var. Daha \u00f6nceden bu ta\u015f\u0131 payla\u015f\u0131nca 200 bin dolar gibi bir teklif geldi. Teklif sosyal medya \u00fczerinden geldi, teklifi veren ki\u015fi ile pek diyalo\u011fa girmedim.\r\n