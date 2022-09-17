Orman kesimlerini bahane eden HDP’liler Cudi Dağı'na yürümek istedi

,\u00c7evre illerden Cudi'ye y\u00fcr\u00fcmek i\u00e7in gelen HDP milletvekilleri ve partililere Valilik \u00e7\u0131k\u0131\u015f izni vermedi.,HDP milletvekilleri Meral Dan\u0131\u015f Bekta\u015f, Feleknas Uca, Hasan \u00d6zg\u00fcne\u015f, H\u00fcseyin Ka\u00e7maz ve Bedirhan \u00d6zt\u00fcrk de y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f i\u00e7in b\u00f6lgeye geldi. ,Meral Dan\u0131\u015f Bekta\u015f polislerle m\u00fczakerelerde bulundu, ancak uyar\u0131lara ra\u011fmen da\u011f\u0131lmayan grubu g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri gaz bombas\u0131 ve tazyikli su ile da\u011f\u0131tt\u0131.,\u015e\u0131rnak'\u0131n \u0130kizce k\u00f6y\u00fc giri\u015finde toplanan partililere g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri da\u011f\u0131lmalar\u0131 konusunda uyar\u0131da bulundu. ,\u015e\u0131rnak'ta orman kesimlerini bahane eden HDP milletvekilleri ve partililer Cudi Da\u011f\u0131'na y\u00fcr\u00fcmek istedi. ,Uyar\u0131lar\u0131 dikkate almayan HDP milletvekilleri ve partililer gaz bombas\u0131 ve tazyikli su ile da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131.