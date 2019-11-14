Ormanda yürüyüşe çıkanları dehşete düşüren manzara!

Bursa'da ormanl\u0131k alanda a\u011faca as\u0131l\u0131 halde erkek cesedi bulundu.\r\n,Olay, \u00f6\u011fle saatlerinde Nil\u00fcfer 75. Y\u0131l Mahallesi'nde bulunan ormanl\u0131k alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, ormanl\u0131k alanda y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapmaya \u00e7\u0131kan mahalle sakinleri taraf\u0131ndan a\u011fa\u00e7ta iple boynundan as\u0131l\u0131 halde erkek cesedi bulundu. Cesedi g\u00f6ren vatanda\u015flar hemen polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi. Ekipler kimli\u011fini buldu\u011fu cesedin 52 ya\u015f\u0131ndaki Necmi P\u0131nar oldu\u011funu belirledi.\r\n\r\n,Bunun \u00fczerine e\u015fine ula\u015fan ekipler, cesedin Necmi P\u0131nar'a ait oldu\u011funu teyit ettirdi. P\u0131nar'\u0131n e\u015fi kocas\u0131n\u0131 o \u015fekilde g\u00f6r\u00fcnce fenal\u0131k ge\u00e7irdi. ,Sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan ilk m\u00fcdahalesi yap\u0131lan kad\u0131n daha sonra uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Savc\u0131l\u0131k incelemesinin ard\u0131ndan Necmi P\u0131nar'\u0131n cans\u0131z bedeni otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Bursa Adli T\u0131p Kurumuna kald\u0131r\u0131ld\u0131., Polis olayla alakal\u0131 tahkikat ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Necmi P\u0131nar'\u0131n cans\u0131z bedenini ilk g\u00f6ren vatanda\u015flardan Kadir Bah\u015fi, "Sabah buraya ailece gezmeye geldik. Tam buraya geldi\u011fimde sonradan fark ettim. Yan\u0131na yakla\u015ft\u0131m, bakt\u0131m \u00f6lm\u00fc\u015f. Sonra hemen polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine ihbarda bulundum'' dedi.\r\n