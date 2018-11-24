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ABD'yi bekleyen büyük tehlike! Yüz milyarlarca dolara mal olabilir
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Ortadan ikiye ayırdılar! Çıkanlar görenleri şaşkına çevirdiler!
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Hep gördüğünüz nesnelerin ortadan ikiye ayrılmış halinin nasıl göründüğünü hiç düşündünüz mü? Birbirinden ortadan ikiye ayrılmış nesnelerden ilginç görüntüler...