Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Cadde ortasında kanlı hesaplaşma

Caddenin sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc kavgan\u0131n ihbar edilmesi \u00fczerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda Erhan K., Erkan K., Fesih K. ve Nejmettin K. yaraland\u0131.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, G\u00fcmbet Mahallesi\u2019nde 2 farkl\u0131 ikamette ya\u015fad\u0131klar\u0131 ve akraba olduklar\u0131 \u00f6\u011frenilen i\u015f\u00e7iler aras\u0131nda sosyal medyada tart\u0131\u015fma ba\u015flad\u0131. ,Mu\u011fla\u2019n\u0131n Bodrum il\u00e7esinde 40 ki\u015filik 2 grup aras\u0131nda \u00e7\u0131kan kavgada kan d\u00f6k\u00fcld\u00fc. ,Tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine taraflardan biri, di\u011fer grubun Ayaz Caddesi \u00fczerindeki ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ikamete gitti. Burada ba\u015flayan tart\u0131\u015fma kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. ,Yakla\u015f\u0131k 40 ki\u015finin birbirine girdi\u011fi kavgada b\u0131\u00e7ak, kald\u0131r\u0131m ta\u015f\u0131 ve sopalar kullan\u0131ld\u0131. ,Yaral\u0131lar 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ve Ac\u0131badem Hastanesi ambulanslar\u0131 ile hastanelere sevk edildi. Kavgada yaralanan Erhan K.\u2019n\u0131n hayati tehlikesinin bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\nOlayla ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.