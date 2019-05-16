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Türkiye Gazetesi

Oruç tutarken halsiz düşmemek için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Oruç tutarken halsiz düşmemek için hangi besinleri tüketmeliyiz?
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Oruç tutarken yaklaşık 16 saati bulan açlık süresi boyunca vücudun enerji depolarının boşalması ile yorgun ve halsiz düşmek gayet normal. İftar ile sahur dahil olmak üzere arada geçen sürede tükettiğimiz besinlerin orucumuzu sağlıklı ve zinde olarak tutmamızda büyük etkisi var. Yapılan yanlış besin seçimleri gün içerisinde daha halsiz ve yorgun hissedilmesine neden olabiliyor. Peki oruç tutarken halsiz düşmemek için hangi besinleri tüketmeliyiz? Sahurda tükettiğimiz halsizliğe sebep olan besinler neler? İftar ve sahurda nasıl beslenmeliyiz? İşte tüm bu soruları Dyt. Ceyda Nur Çakın cevapladı ve oruç tutarken gün içerisinde daha enerjik hissetmek ve sağlıklı bir ramazan ayı geçirmek için önerilerde bulundu...

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