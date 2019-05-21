Oruçta susuzluğa çare olan en iyi besin komposto!

Ramazan ay\u0131, s\u0131n\u0131rl\u0131 \u00f6\u011f\u00fcnlerde yeterince s\u0131v\u0131 al\u0131m\u0131na \u00f6zen g\u00f6sterilmesi gereken bir d\u00f6nem. Yeterli s\u0131v\u0131 t\u00fcketimi, ba\u011f\u0131rsak-mide hareketlili\u011fini art\u0131r\u0131rken b\u00f6breklerin temizlenmesinde ve kalp-damar sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcnde \u00f6nemli bir rol oynamakta. ,\u00c7ilekli-naneli komposto\r\n(G\u00fc\u00e7l\u00fc kemikler i\u00e7in)\r\n\r\nMalzemeler\r\n-1 lt su -2 su barda\u011f\u0131 do\u011franm\u0131\u015f \u00e7ilek -10-15 dal nane -1 limonun suyu\r\nYap\u0131l\u0131\u015f\u0131\r\nDerin bir tencereye suyu koyup kaynat\u0131n. Kaynayan suyun i\u00e7ine limon suyunu, do\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u00e7ilekleri ilave edip 5 dakika ocakta pi\u015firin. Ocaktan ald\u0131ktan sonra nane yapraklar\u0131n\u0131 ekleyin.\r\n,KAYISILI-CEV\u0130ZL\u0130 KOMPOSTO\r\n(Antioksidan deposu)\r\n\r\nMalzemeler\r\n-1 lt su -2 su barda\u011f\u0131 do\u011franm\u0131\u015f kay\u0131s\u0131 --yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 ceviz -1 limonun suyu\r\nYap\u0131l\u0131\u015f\u0131\r\nDerin bir tencereye suyu koyup, kaynat\u0131n. Kaynayan suyun i\u00e7ine limon suyunu, do\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131z kay\u0131s\u0131lar\u0131 ve kabu\u011fu soyulmu\u015f cevizleri ekleyin. 10 dakika ocakta pi\u015firin.,\u015eeftali-badem komposto\r\n(Sa\u00e7a, cilde ve uykusuzlu\u011fa)\r\n\r\nMalzemeler\r\n-1 lt su -1 limonun suyu -2 su barda\u011f\u0131 do\u011franm\u0131\u015f \u015feftali -1 su barda\u011f\u0131 kabu\u011fu soyulmu\u015f badem\r\nYap\u0131l\u0131\u015f\u0131\r\nDerin bir tencereye suyu koyup, kaynat\u0131n. Kaynayan suyun i\u00e7ine 1 limonun suyunu, do\u011franm\u0131\u015f \u015feftalileri ve bademleri ilave edip 5 dakika ocakta pi\u015firin.,Elmal\u0131-tar\u00e7\u0131nl\u0131 komposto\r\n(Karaci\u011fer dostu)\r\n\r\nMalzemeler\r\n-1 lt su -2 ye\u015fil elma -1 limonun suyu -2-3 \u00e7ubuk tar\u00e7\u0131n -2-3 karanfil\r\nYap\u0131l\u0131\u015f\u0131\r\nElmalar\u0131 k\u00fcp k\u00fcp do\u011fray\u0131n. Suyu derin bir tencereye koyup kaynat\u0131n. Kaynayan suyun i\u00e7ine do\u011franm\u0131\u015f elmalar\u0131 ekleyin. Ard\u0131ndan limon suyu, karanfil ve \u00e7ubuk tar\u00e7\u0131n\u0131 ekleyin. 10-15 dakika kadar kaynat\u0131n.,Uzman Diyetisyen G\u00f6zdenur \u00c7avu\u015f, Ramazan ay\u0131nda komposto t\u00fcketilmesini \u00f6neriyor. Yemek esnas\u0131nda \u00e7i\u011fnemeyi kolayla\u015ft\u0131ran kompostolar, yemek sonras\u0131nda da haz\u0131ms\u0131zl\u0131\u011fa iyi geliyor. Ayr\u0131ca kompostoda bol miktarda posa bulundu\u011fu i\u00e7in \u015fi\u015fkinlik gibi s\u0131k\u0131nt\u0131lara da iyi gelip, ba\u011f\u0131rsaklar\u0131n d\u00fczenli \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda etkili. \u0130\u015fte sa\u011fl\u0131kl\u0131 komposto tarifleri...\r\n