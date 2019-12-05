Osmaniye'de ele geçirildi! Tam 5 milyon dolar değerinde

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Osmaniye \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 ekipler \u0130stanbul'dan Osmaniye'ye roket malzemesi, u\u00e7ak yap\u0131m\u0131, cam ve plastik \u00fcretiminde kullan\u0131lan Selenyum 74 adl\u0131 n\u00fckleer madde getirilece\u011finin ihbar\u0131n\u0131 al\u0131nca harekete ge\u00e7ti.\r\n,Osmaniye\u2019de jandarman\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 operasyonda ele ge\u00e7erildi. Tam 5 milyon dolar de\u011ferinde...,Bir yolcu otob\u00fcs\u00fc ile Osmaniye`ye gelen S.C. adl\u0131 ki\u015fi, Kurtulu\u015f Mahallesi`nde \u0130.B. ile irtibata ge\u00e7ti\u011fi s\u0131rada yap\u0131lan operasyonla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,S.C. adl\u0131 ki\u015finin yan\u0131nda bulunan \u00e7antas\u0131nda yap\u0131lan aramada piyasa de\u011feri yakla\u015f\u0131k 5 milyon dolar oldu\u011fu de\u011ferlendirilen 475 gram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda \u201cSelenyum 74\u201d adl\u0131 n\u00fckleer madde bulundu.\r\n,Ele ge\u00e7irilen madde Osmaniye Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n talimat\u0131yla T\u00fcrkiye Atom Enerjisi Kurumuna analiz yap\u0131lmak \u00fczere ilgililere teslim edildi.\r\n,Elementel Analiz Laboratuvar\u0131nda X-l\u015f\u0131n\u0131 Floresans Spektrometresi ile yap\u0131lan analiz neticesinde maddenin, saf selenyum oldu\u011fu belirlendi.\r\n\u015e\u00fcpheliler S.C. ve \u0130.B. hakk\u0131ndaki adli i\u015flemlerin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.\r\n