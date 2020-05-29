Ot biçerken bahçede gök taşı buldu

,\u0130nternet \u00fczerinde ta\u015f \u00fczerinde ara\u015ft\u0131rma yapmaya ba\u015flay\u0131nca g\u00f6k ta\u015f\u0131 olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc. \u00dczerinde kendi \u00e7ap\u0131nda testler uygulamaya ba\u015flayan \u00c7avu\u015f, testler sonras\u0131nda ta\u015f\u0131n g\u00f6kten d\u00fc\u015fen g\u00f6k ta\u015f\u0131 olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc. ,Soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 ve korona vir\u00fcs tedbirleri nedeni ile ta\u015f\u0131 \u015fehir d\u0131\u015f\u0131na getirip inceletemedi\u011fini belirten Yal\u00e7\u0131n \u00c7avu\u015f, g\u00f6k ta\u015f\u0131 oldu\u011funu iddia etti\u011fi ta\u015f\u0131n ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 bekliyor.,F\u0131nd\u0131kl\u0131kta ot bi\u00e7ti\u011fi esnada ta\u015f\u0131 buldu\u011funu ve ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 sonucunda g\u00f6k ta\u015f\u0131 olabilece\u011fini belirten Yal\u00e7\u0131n \u00c7avu\u015f, \u201c F\u0131nd\u0131kl\u0131kta ot bi\u00e7iyordum. Bir ta\u015f\u0131n par\u0131ldad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. Almak istedim biraz s\u0131cakt\u0131, so\u011fumas\u0131n\u0131 bekledim. Biraz su d\u00f6kt\u00fcm ve daha sonra ald\u0131m eve getirdim. Evde biraz inceledim. \u00c7amurluydu, y\u0131kad\u0131m. Y\u0131kad\u0131ktan sonra \u0131\u015f\u0131ldad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. \u0130nterneti a\u00e7t\u0131m. Biraz ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131m. Mermer \u00fczerinde yaz\u0131 yaz\u0131labilece\u011fini s\u00f6yl\u00fcyordu bende mermere yaz\u0131y\u0131 yazd\u0131m. Ta\u015f\u0131n \u00fczerine t\u00fckenmez kalem ile yaz\u0131 yazmay\u0131 deneyin yaz\u0131yordu bende t\u00fckenmez kalem ile yazmay\u0131 denedim yazmad\u0131. Ate\u015fe att\u0131m ate\u015fte de yanmad\u0131. Bunlar olunca merak\u0131m fazlala\u015ft\u0131. Bunun G\u00f6k ta\u015f\u0131 olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d dedi.,\u201cBu ta\u015f\u0131 yetkililerin ara\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131 istiyorum\u201d\r\n3 g\u00fcn \u00f6nce buldu\u011funu belirten \u00c7avu\u015f, g\u00f6k ta\u015f\u0131 olabilece\u011fini par\u0131ldamas\u0131ndan ve internette ara\u015ft\u0131r\u0131p uygulad\u0131\u011f\u0131 testlerden \u00f6t\u00fcr\u00fc olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. ,\u00c7avu\u015f s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle sonland\u0131rd\u0131: \u201cTa\u015f\u0131n par\u0131ldamas\u0131 ve \u0131\u015f\u0131k sa\u00e7mas\u0131ndan g\u00f6k ta\u015f\u0131 olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. G\u00fcne\u015fte a\u015f\u0131r\u0131 bir \u015fekilde her taraf\u0131 parlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm. I\u015f\u0131\u011f\u0131 alt\u0131ndan beri tuttu\u011fumda da ayn\u0131 durum s\u00f6z konusuydu. Soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 oldu\u011fundan birka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr \u00f6yle durdu. \u0130stanbul\u2019a da g\u00f6t\u00fcremedik. Yetkililerin bunu incelemesini istiyorum\u201d dedi.,3 g\u00fcn \u00f6nce D\u00fczce\u2019nin G\u00fcm\u00fc\u015fova \u0130l\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Yongal\u0131k K\u00f6y\u00fc\u2019nde ikamet eden Yal\u00e7\u0131n \u00c7avu\u015f kendisine ait f\u0131nd\u0131kl\u0131k tarlas\u0131nda ot bi\u00e7ti\u011fi esnada g\u00f6z\u00fcne parlak bir ta\u015f ili\u015fti. ,Ta\u015f\u0131n yan\u0131na giden \u00c7avu\u015f, ta\u015f\u0131 eline almak istedi fakat s\u0131cak oldu\u011fu i\u00e7in alamad\u0131. Ta\u015f\u0131n ba\u015f\u0131nda biraz bekledikten sonra eline almak istedi s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7medi\u011fini g\u00f6r\u00fcnce su d\u00f6k\u00fcp bezlerle evine getirdi.