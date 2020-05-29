Ot biçerken bahçede gök taşı buldu

3 gün önce Düzce’nin Gümüşova İlçesine bağlı Yongalık Köyü’nde ikamet eden Yalçın Çavuş kendisine ait fındıklık tarlasında ot biçtiği esnada gözüne parlak bir taş ilişti.