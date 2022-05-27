Ot toplarken fark ettiler: Ormanlık alanda insan kafatası ve kemikleri bulundu

Bir di\u011fer ihtimal ise kemiklerin 6 Haziran 2021 tarihinde kaybolan zihinsel engelli Hac\u0131 Burhan Meral\u2019a ait olabilece\u011fi.,B\u00f6lgedeki vatanda\u015flar\u0131 korkutan olayla ilgili inceleme s\u00fcr\u00fcyor. (\u0130HA),G\u00fcm\u00fc\u015fhane'nin K\u00fcrt\u00fcn il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 U\u00e7ta\u015f k\u00f6y\u00fcnde bulunan ormanl\u0131k arazide ot toplayan vatanda\u015flar, insan kafatas\u0131 ve kemikleri buldu.,Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin b\u00f6lgedeki kafatas\u0131 ve kemikler \u00fczerindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken kafatas\u0131 ve kemiklerin kime ait olabilece\u011fi tart\u0131\u015fma konusu oldu.,Kafatas\u0131 ve kemiklerin bulundu\u011fu alanda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren ekipler, b\u00f6lgede insan k\u0131yafetlerine rastlad\u0131.,Kemiklerin, b\u00f6lgede daha \u00f6nce 24 Kas\u0131m 2015 tarihinde kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bulunamayan sara hastas\u0131 Hasan Germi\u00e7'e ait olabilece\u011fi iddia edildi.,Vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine b\u00f6lgeye sevk edilen ekipler, kafatas\u0131 ve kemiklerin bulundu\u011fu alanda \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131.