Ot toplayan gençlere mühendis maaşı

Ya\u011fmur g\u00f6rmeden toplan\u0131p kald\u0131r\u0131lmas\u0131 gereken otlar i\u00e7in adeta zamanla yar\u0131\u015f\u0131l\u0131rken, oto hasad\u0131 ve toplama i\u015finde en b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131 ise \u00e7al\u0131\u015facak eleman k\u0131tl\u0131\u011f\u0131.,\u00c7ine il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7alt\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ikamet eden ve ge\u00e7imini tar\u0131m ve hayvanc\u0131l\u0131kla s\u00fcrd\u00fcren vatanda\u015flardan Ercan Ak\u0131n, araziden bi\u00e7ip paketledikleri otlar\u0131 r\u00f6morka y\u00fckleyip evdeki ambara koydurmak i\u00e7in paket ba\u015f\u0131 1 lira 75 kuru\u015f verdiklerini belirtti. \u00c7ift\u00e7ili\u011fin maden i\u015f\u00e7ili\u011finden sonra en zor u\u011fra\u015f oldu\u011funu, ancak \u00e7al\u0131\u015f\u0131p kazanmak isteyen gen\u00e7ler i\u00e7in de iyi para oldu\u011funu belirten Ercan Ak\u0131n, baz\u0131 konularda durumun tersine d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.,Arkada\u015flar\u0131 ile birlikte tarlardan paketlenmi\u015f otlar\u0131 r\u00f6morka y\u00fckleyip yem deposunda da r\u00f6morktan otlar\u0131 al\u0131p istif ederek bu d\u00f6nemde para kazanan gen\u00e7lerin g\u00fcnl\u00fck 500 TL\u2019nin \u00fczerinde yevmiye kazand\u0131klar\u0131 belirtildi., Makine ile yap\u0131lan i\u015flerde herhangi bir s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fanmayan \u00e7ift\u00e7iler insan g\u00fcc\u00fc gerektiren i\u015flerde ciddi s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015farken, \u00e7al\u0131\u015facak ki\u015fi bulunamamas\u0131 nedeniyle tar\u0131m i\u015flerinde \u00e7al\u0131\u015fanlara m\u00fchendislerden daha fazla \u00fccret \u00f6denmeye ba\u015fland\u0131. Ya\u015fanan i\u015f\u00e7i s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 k\u00f6ylerde ikamet eden ve \u00e7al\u0131\u015fkan gen\u00e7ler i\u00e7in adeta f\u0131rsat oldu., \u00c7al\u0131\u015fmak isteyen i\u00e7in i\u015fsizlik olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten gen\u00e7lerden Ferhat Y\u0131ld\u0131z ve \u015eennur \u015eennurcan adl\u0131 gen\u00e7ler 6 ki\u015fiden olu\u015fan ekipleri ile tarlan\u0131n durumuna g\u00f6re g\u00fcnl\u00fck 2000 paketin \u00fczerine otu y\u00fckleyip yerle\u015ftirdiklerini belirterek \u201cHer pakette 1 lira 75 kuru\u015f kazan\u0131yoruz. \u00c7al\u0131\u015fmak isteyene i\u015f var\u201d diyerek durumdan memnun olduklar\u0131n\u0131 belirttiler. (\u0130HA),Ayd\u0131n\u2019da son g\u00fcnlerde g\u00fcne\u015fin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00f6stermesi ile birlikte bahar otlar\u0131 hasat edilip kurutuldu. Makineler taraf\u0131ndan paketlenen otlar\u0131n depolara kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7ift\u00e7iler hummal\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7erisine girdi.