Otizmli bireyler mutfağa girerek kek yaptı

3 Aral\u0131k D\u00fcnya Engelliler G\u00fcn\u00fc sebebiyle \u0130zmir Kavram Meslek Y\u00fcksekokulu'nda \u2018Engelsiz Mutfak' etkinli\u011fi d\u00fczenlendi.,\u0130zmir Otizm Orkestra ve Korosu grubundan gelen 5 otizmli birey, a\u015f\u00e7\u0131l\u0131k program\u0131 ve \u00e7ocuk geli\u015fimi program\u0131 \u00f6\u011frencileriyle okulun mutfa\u011f\u0131na girdi. Mutfakta kek yapmak i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vayan otizmli bireylerin mutluluklar\u0131 g\u00f6zlerinden okunurken, \u015fark\u0131lar da s\u00f6yleyerek e\u011flenceli bir ortam olu\u015fturdular.,\u00d6\u011fretim G\u00f6revlisi Damla Ayd\u0131n, etkinli\u011fin \u00f6ncelikli amac\u0131n\u0131n otizm konusunda fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak oldu\u011funu s\u00f6yledi. Ayd\u0131n, \u201cOtizmli bireylere f\u0131rsat verildi\u011finde, her ortama girebilecekleri, her ortamda yeterli beceriye sahip olabilecekleri, mutfakta da \u00e7al\u0131\u015fabileceklerini ve \u00fcr\u00fcnler ortaya \u00e7\u0131karabileceklerini g\u00f6stermek istedik. Maalesef otizmli bireylere kar\u015f\u0131 \u00f6tekile\u015ftirme ve ayr\u0131mla\u015ft\u0131rma davran\u0131\u015flar\u0131 \u00e7ok yo\u011fun olarak g\u00fcn\u00fcm\u00fczde yer al\u0131yor. K\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce Aksaray'da \u00fcz\u00fcc\u00fc bir olay ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131. Bizim bu etkinli\u011fi planlamam\u0131z\u0131n ilk hedefi buydu. O olaydan dolay\u0131 \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fck, o \u00e7ocuklara yap\u0131lan muamele ve o \u00e7ocuklar\u0131n ailelerinin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u015feyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde uzmanlar olarak bizim bu konuya de\u011finmemiz gerekli. Toplumun otizm konusunda bilin\u00e7lenmesini istiyoruz. Burada en mutlu oldu\u011fumuz nokta; \u00e7ocuklar mutfakta \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken y\u00fczlerindeki mutluluk, \u015fark\u0131 s\u00f6ylemeleri ve kendilerini burada mutlu hissetmeleri bizim i\u00e7in daha da mutluluk verici. Ya\u015famak g\u00fczel bir \u015fey ama payla\u015f\u0131nca g\u00fczel. Biz bu anlamda \u00f6nc\u00fc olduk, bu tarz \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n artmas\u0131n\u0131 diliyorum\u201d dedi.,A\u015f\u00e7\u0131l\u0131k program\u0131 \u00f6\u011frencisi Esra \u00c7ift\u00e7i de, daha \u00f6nce b\u00f6yle bir etkinlikte bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve heyecan verici oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, \u201c\u00c7ok g\u00fczel ve \u00e7ok keyifli bir ortam. Onlar\u0131n y\u00fcz\u00fcndeki mutlulu\u011fu g\u00f6rd\u00fck\u00e7e biz de mutlu oluyoruz. Otizmli bireylerin yemek yapma kabiliyetleri ger\u00e7ekten \u00e7ok iyiydi. Biz malzemeleri koyuyoruz, s\u0131rada hangi malzemenin oldu\u011funu tahmin edebiliyorlar. Kar\u0131\u015ft\u0131rma kabiliyetleri, kek kal\u0131plar\u0131na keki bo\u015faltma kabiliyetleri \u00e7ok ho\u015fuma gitti\u201d ifadelerini kulland\u0131.,\u00c7ocuk Geli\u015fimi program\u0131 \u00f6\u011frencisi \u015eevval Erdim ise, \u201cBen \u00e7ok mutluyum, hepsi \u00e7ok \u00f6zel bireyler. Onlarla beraber bu etkinli\u011fi yapmak paha bi\u00e7ilemez bir \u015fey. Hepsinin ayr\u0131 \u00f6zellikleri var. \u00c7ok anlaml\u0131 bir etkinlik oldu. Yemek yapma konusunda \u00e7ok iyiler. Hep kendileri gayret g\u00f6sterdi gayet g\u00fczel oldu\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\nOtizmli bireyler, mutfakta g\u00f6sterdikleri \u00e7aba ve ba\u015far\u0131lar\u0131yla dikkat \u00e7ekerken, yapt\u0131klar\u0131 kekleri okuldaki \u00f6\u011frencilere ve \u00e7al\u0131\u015fanlara ikram ettiler. Otizmli bireyler taraf\u0131ndan yap\u0131lan kekler herkesin be\u011fenisini toplarken etkinli\u011fin sonunda Y\u00fcksekokul M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. Derman K\u00fc\u00e7\u00fckaltan, Y\u00fcksekokul Sekreteri G\u00fcl\u015fen \u015eim\u015fek, \u00f6\u011frenciler, t\u00fcm akademik ve idari personel ile hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirildi.