Oto pazarında ilginç dolu önlemleri

\u0130stanbul'da Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden gelen dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve a\u015f\u0131r\u0131 ya\u011fmur uyar\u0131lar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130stanbul\u2019da oto pazarlar\u0131nda ara\u00e7 sahipleri tedbirlerini almaya ba\u015flad\u0131. ,Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla ara\u00e7lar\u0131n\u0131n zarar g\u00f6rmemesi i\u00e7in hal\u0131, mu\u015famba ve has\u0131r gibi \u00e7e\u015fitli malzemelerle otomobillerini korumaya \u00e7al\u0131\u015fan vatanda\u015flar drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n\r\n,Ara\u00e7lar\u0131n\u0131 korumaya \u00e7al\u0131\u015fan Ta\u015fk\u0131n \u015een, \u201cAld\u0131\u011f\u0131m\u0131z haberlere g\u00f6re dolu ya\u011faca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. D\u00fcn ak\u015famdan baz\u0131 ara\u00e7lar\u0131 kaplad\u0131k. Sonra nalburdan mu\u015famba al\u0131p onlarla da sard\u0131k. Elimizdeki imkanlarla ara\u00e7lar\u0131 korumaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Baz\u0131 arkada\u015flar camiden has\u0131r al\u0131p onlarla sard\u0131\u201d dedi.,Mu\u015famba ile arac\u0131n\u0131 saran Batuhan Ya\u015far, \u201cMeteorolojiden dolu uyar\u0131s\u0131 ald\u0131k. Ara\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131 da tedbir ama\u00e7l\u0131 kapatmaya karar verdik. Nalburdan mu\u015famba al\u0131p sar\u0131yoruz \u015fimdi ara\u00e7lar\u0131\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,