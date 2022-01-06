Oto tamir ustasının feci sonu

.,Antalya\u2019da 20 g\u00fcnd\u00fcr kay\u0131p olarak aranan oto tamir ustas\u0131, ormanl\u0131k alanda \u00f6l\u00fc olarak bulundu.\r\n,Muratpa\u015fa il\u00e7esi eski sanayi sitesinde oto tamir ustas\u0131 Mehmet Nur (46), 17 Aral\u0131k tarihinde bir anda ortadan kayboldu. Ailesi ve yak\u0131nlar\u0131n\u0131n t\u00fcm aramalar\u0131na ra\u011fmen Nur\u2019a ula\u015f\u0131lamad\u0131. ,\r\n\r\n,\r\nKay\u0131p ba\u015fvurusunun ard\u0131ndan aile bekleyi\u015fe ge\u00e7erken, D\u00f6\u015femealt\u0131 il\u00e7esi G\u00fcver U\u00e7urumu'ndaki ormanl\u0131k alanda vatanda\u015flar ceset g\u00f6rerek durumu 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bildirdi. \u0130hbar\u0131n ard\u0131ndan b\u00f6lgeye gelen ekipler, cesedin Mehmet Nur\u2019a ait oldu\u011funu belirledi.,Kesin \u00f6l\u00fcm nedeni \u00f6\u011frenilmek \u00fczere Antalya Adli T\u0131p Kurumu morguna otopsi i\u00e7in kald\u0131r\u0131lan Nur\u2019un cenazesi, yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7erisinde al\u0131nd\u0131. Mehmet Nur\u2019un cenazesinin Aksu Merzarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda defnedilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n