Otomobil alacaklar dikkat! Faiz düşüşü satışları arttırdı

T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB) faiz indirim s\u00fcrecine girmesinin ard\u0131ndan ba\u015fta kamu bankalar\u0131 olmak \u00fczere \u00f6zel bankalar da faiz indirimine gitti.\r\n\r\n,Bireysel ve kurumsal m\u00fc\u015fterilere bir\u00e7ok alanda avantajl\u0131 kredi paketleri sunan bankalar, yerli \u00fcretimi desteklemek amac\u0131yla T\u00fcrkiye'de \u00fcretim yapan otomotiv markalar\u0131 ile i\u015f birli\u011fi ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ,Bu kapsamda Ziraat Bankas\u0131, Halkbank ve Vak\u0131fbank T\u00fcrkiye'de \u00fcretilen binek ve ticari ta\u015f\u0131tlar i\u00e7in kredi faizini ayl\u0131k y\u00fczde 0,49-0,69 aral\u0131\u011f\u0131na d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Kamu bankalar\u0131n\u0131n kampanyas\u0131ndan yararlanacak markalar, binek ara\u00e7lar\u0131nda Toyota, Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, ticari ara\u00e7larda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, Mercedes, BMC \u015feklinde s\u0131ralan\u0131rken, s\u00f6z konusu faiz oranlar\u0131 1 Ekim'den itibaren uygulamaya girdi.\r\n\r\n,Otomobil sat\u0131\u015flar\u0131 katland\u0131 T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu (T\u00dc\u0130K) verilerinden derlenen bilgilere g\u00f6re, ekim ay\u0131nda 68 bin 69 arac\u0131n trafi\u011fe kayd\u0131 yap\u0131ld\u0131. Ekimde trafi\u011fe kayd\u0131 yap\u0131lan ta\u015f\u0131t say\u0131s\u0131 bir \u00f6nceki aya g\u00f6re y\u00fczde 29,8 artarken, otomobilde bu art\u0131\u015f y\u00fczde 51 oldu.\r\n\r\n,Ekimde tescil edilen otomobil say\u0131s\u0131 2018'in ayn\u0131 ay\u0131na k\u0131yasla y\u00fczde 134 y\u00fckselerek 43 bin 393'e \u00e7\u0131kt\u0131. Ekimde sat\u0131lan otomobillerin y\u00fczde 44'\u00fc T\u00fcrkiye'de \u00fcretilen otomobil markalar\u0131ndan olu\u015ftu.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de \u00fcretilen ve faiz indirim kampanyas\u0131ndan yararlanan markalar\u0131n sat\u0131\u015flar\u0131 ekim ay\u0131nda 19 bin 66 oldu. Bu rakam bir \u00f6nceki aya g\u00f6re y\u00fczde 60, ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fczde 129 art\u0131\u015fa i\u015faret etti.\r\n\r\n,S\u00f6z konu markalardan ekimde en fazla sat\u0131\u015f\u0131 6 bin 317 adetle Renault ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Bu markay\u0131 4 bin 512 adetle Fiat, 2 bin 975 adetle Hyundai, 2 bin 686 adetle Toyota ve 2 bin 572 adetle Honda izledi.\r\n\r\n,Trafi\u011fe kay\u0131t edilen otomobil markalar\u0131nda ekimde ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 ay\u0131na g\u00f6re en fazla art\u0131\u015f y\u00fczde 209'la Fiat'ta ya\u015fand\u0131. Bu markay\u0131 y\u00fczde 134'le Renault, y\u00fczde 103'le Honda takip etti.\r\n\r\nAyn\u0131 d\u00f6nemde Toyota'daki art\u0131\u015f y\u00fczde 96 ve Hyundai'de y\u00fczde 95 oldu.