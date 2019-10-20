Otomobil alacaklara güzel haber! Yeni dönem başlıyor

PTT A\u015e, ikinci el ara\u00e7lar\u0131n kilometre bilgilerinin ard\u0131ndan hasar kayd\u0131na ili\u015fkin verileri de m\u00fc\u015fterilerle payla\u015fmaya ba\u015flad\u0131. ,Ara\u00e7 Hasar Sorgulama, Ara\u00e7 Hasar Detay Sorgulama ve Ara\u00e7 De\u011fi\u015fen Par\u00e7a Sorgulama \u015feklinde verilen hizmete, PTT Bank internet bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00fczerinden eri\u015filebiliyor.,Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Karayolu D\u00fczenleme Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile PTT A\u015e aras\u0131nda 16 Kas\u0131m 2017'de "Bilgi Payla\u015f\u0131m\u0131 Esaslar\u0131n\u0131n D\u00fczenlenmesine Dair Protokol" imzaland\u0131.,S\u00f6z konusu protokol kapsam\u0131nda PTT taraf\u0131ndan hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el ara\u00e7lar\u0131n sat\u0131\u015f\u0131nda s\u0131k\u00e7a kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan "kilometre s\u0131f\u0131rlanmas\u0131" konusundaki ma\u011fduriyetler giderildi.,Karayolu D\u00fczenleme Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce PTT ile payla\u015f\u0131lan verileri, m\u00fc\u015fteriler sorgulama yapmak istedikleri ara\u00e7lar\u0131n plaka veya \u015fasi numaras\u0131n\u0131 sisteme girerek 6 lira bedelle inceleyebiliyor.\r\n\r\nAra\u00e7lar\u0131n muayenesi s\u0131ras\u0131nda sisteme girilen kilometrelerin en g\u00fcvenilir ve do\u011fru \u015fekilde \u00f6\u011frenilebilmesine olanak sa\u011flayan uygulamay\u0131 bug\u00fcne kadar yakla\u015f\u0131k 1 milyon 531 bin ki\u015fi kulland\u0131.,\u0130kinci el ara\u00e7 alacak vatanda\u015flar, kilometre ve ara\u00e7 muayene bilgilerine, PTT Bank internet bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla, PTT Bank m\u00fc\u015fterisi olmayanlar ise \u00fcyelik zorunlulu\u011fu olmadan e-ticaret platformu "www.epttavm.com" ve "HGS-Online Bakiye Y\u00fckle" mobil uygulamas\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ula\u015fabiliyor.,S\u00f6z konusu uygulamaya ek olarak, PTT A\u015e, "Ara\u00e7 Hasar Sorgulama" hizmetiyle ara\u00e7lar\u0131n hasar kayd\u0131na ili\u015fkin bilgileri de m\u00fc\u015fterileriyle payla\u015fmaya ba\u015flad\u0131.,Her biri ayr\u0131 ayr\u0131 8 lira olmak \u00fczere Ara\u00e7 Hasar Sorgulama, Ara\u00e7 Hasar Detay Sorgulama ve Ara\u00e7 De\u011fi\u015fen Par\u00e7a Sorgulama \u015feklinde verilen hizmete, PTT Bank internet bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00fczerinden eri\u015filebiliyor.\r\n\r\nHizmet yak\u0131n zamanda \u015firketin di\u011fer e-ticaret platformlar\u0131nda da yer alacak.