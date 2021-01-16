Otomobil sahipleri dikkat! 1 Şubat'ta sona eriyor

Otomobil sahipleri dikkat! 1 \u015eubat'ta sona eriyor, f\u0131rsat i\u00e7in ise s\u00fcre t\u00fckeniyor... \u0130\u015fte detaylar!,Araba sahipleri i\u00e7in b\u00fcy\u00fck f\u0131rsat devam ediyor. Motorlu ta\u015f\u0131tlar vergisinde bu y\u0131la ili\u015fkin ilk taksit \u00f6demesinin 1 \u015eubat Pazartesi g\u00fcn\u00fcne kadar yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor, ge\u00e7mi\u015f d\u00f6nem bor\u00e7lar\u0131n\u0131n yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in de ayn\u0131 tarihe kadar ba\u015fvuru imkan\u0131 bulunuyor.,S\u00f6z konusu vergi, \u0130nteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) \u00fczerinden "h\u0131zl\u0131 \u00f6deme" men\u00fcs\u00fcyle \u015fifresiz olarak, Gelir \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n mobil uygulamas\u0131ndan, "www.gib.gov.tr" \u00fczerinden anla\u015fmal\u0131 bankalar\u0131n banka\/kredi kart\u0131yla veya banka hesab\u0131ndan havaleyle \u00f6denebiliyor. MTV'nin, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT \u015fubeleri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ya da vergi dairesi veznelerine \u00f6denmesi de m\u00fcmk\u00fcn bulunuyor.,\u200bMotorlu ta\u015f\u0131tlar vergisinin (MTV) bu y\u0131la ili\u015fkin ilk taksitinin yat\u0131r\u0131lma s\u00fcresi ile ge\u00e7mi\u015f d\u00f6nem bor\u00e7lar\u0131n\u0131n yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin ba\u015fvuru s\u00fcresi ay sonunda dolacak. \r\n\r\nAdlar\u0131na trafik \u015fube ya da b\u00fcrolar\u0131na kay\u0131t ve tescil edilmi\u015f motorlu kara ta\u015f\u0131tlar\u0131 bulunanlar ile Sivil Havac\u0131l\u0131k Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne kay\u0131t ve tescil edilmi\u015f u\u00e7ak ve helikopteri olanlar\u0131n MTV \u00f6demesi gerekiyor.,MTV asl\u0131n\u0131n tamam\u0131 ile birikmi\u015f gecikme faizi ve zamm\u0131 yerine, Yurt \u0130\u00e7i \u00dcretici Fiyat Endeksi (Y\u0130-\u00dcFE) oranlar\u0131 esas al\u0131narak hesaplanan tutar\u0131n \u00f6denmesi halinde, MTV'ye ili\u015fkin vergi ziya\u0131 cezas\u0131 ile gecikme faizi ve zamm\u0131n\u0131n tahsilinden vazge\u00e7iliyor.\r\n\r\nYap\u0131land\u0131rma f\u0131rsat\u0131ndan yararlanmak i\u00e7in 1 \u015eubat 2021 g\u00fcn\u00fc sonuna kadar, \u0130nteraktif Vergi Dairesinden \u00e7evrim i\u00e7i olarak ba\u015fvuru yap\u0131labilecek. Vergi daireleri yan\u0131nda, il veya il\u00e7edeki MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerine\/mal m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne de \u015fahsen ba\u015fvuru imkan\u0131 bulunuyor.,Birden fazla arac\u0131 olanlar\u0131n, her bir ara\u00e7 i\u00e7in ayr\u0131 ayr\u0131 ba\u015fvuru yapmas\u0131 \u00f6nem ta\u015f\u0131yor. Yap\u0131land\u0131rma h\u00fck\u00fcmlerinin ihlal edilmemesi \u015fart\u0131yla taksitlendirme s\u00fcresi sonuna kadar ta\u015f\u0131tlar\u0131n fenni muayenelerinin yapt\u0131r\u0131lmas\u0131na imkan verilecek.,MTV, ta\u015f\u0131tlar\u0131n kay\u0131t ve tescilinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yerin vergi dairesince her y\u0131l ocakta y\u0131ll\u0131k olarak tahakkuk ettiriliyor. Bu y\u0131l uygulanacak MTV'ye ili\u015fkin \u00f6deme d\u00f6nemi ba\u015flarken, bu vergi ocak ve temmuz aylar\u0131 olmak \u00fczere e\u015fit 2 taksitte \u00f6denecek. \u0130lk taksit \u00f6deme s\u00fcresi 1 \u015eubat Pazartesi g\u00fcn\u00fc sona erecek.\r\n\r\nYeni ta\u015f\u0131t al\u0131m\u0131nda arac\u0131n, y\u0131l\u0131n ilk 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde ve birinci taksitin \u00f6denme s\u00fcresi ge\u00e7tikten sonra al\u0131nmas\u0131 halinde, birinci taksit bir ay i\u00e7inde, ikinci taksit temmuzda \u00f6deniyor.,MTV yeniden de\u011ferleme oran\u0131nda art\u0131r\u0131l\u0131rken, bu oran Cumhurba\u015fkan\u0131 Karar\u0131 ile y\u00fczde 9,11 olarak belirlenmi\u015fti.\r\n\r\nBuna g\u00f6re, 1-3 ya\u015f\u0131ndaki otomobillerin 2021 y\u0131l\u0131 MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve a\u015fa\u011f\u0131s\u0131nda olanlar i\u00e7in 1051 lira ile 1261 lira aras\u0131nda uygulanacak.,Yap\u0131land\u0131r\u0131lan bor\u00e7lar, bor\u00e7lunun tercihine g\u00f6re pe\u015fin veya taksitler halinde \u00f6denebilecek.,Borcun pe\u015fin \u00f6denmesi halinde bir katsay\u0131 uygulanmayacak ve Y\u0130-\u00dcFE oran\u0131nda hesaplanan tutardan y\u00fczde 90 indirim yap\u0131lacak. \u00d6demelerin ise 1 Mart 2021'e kadar yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor. (AA),\u00d6te yandan, 31 A\u011fustos 2020'den \u00f6nce tahakkuk eden MTV ile bu vergiye ba\u011fl\u0131 gecikme faizleri ve zamlar\u0131, 17 Kas\u0131m 2020 itibar\u0131yla kesinle\u015fmi\u015f ve \u00f6denmemi\u015f ya da \u00f6deme s\u00fcresi hen\u00fcz ge\u00e7memi\u015f olmak \u015fart\u0131yla yap\u0131land\u0131r\u0131labiliyor.,Ayn\u0131 ya\u015fta motor silindir hacmi 1301 santimetrek\u00fcp ile 1600 santimetrek\u00fcp aras\u0131ndaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira aras\u0131nda olacak. 4001 santimetrek\u00fcp\u00fcn \u00fczerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fecek.\r\n\r\nY\u0131ll\u0131k vergi tutar\u0131, 1-6 ya\u015f minib\u00fcslerde 1256 lira, ayn\u0131 ya\u015ftaki 25 ki\u015fiye kadar otob\u00fcslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri