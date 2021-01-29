Otomobil sahiplerine kritik uyarı: 45 bin liraya varan faturalarla karşılaşabilirsiniz

So\u011fuk havalar\u0131n iyiden iyiye kendini hissettirmesi ve \u00e7o\u011fu kentte ilk kar\u0131n\u0131n ya\u011fmas\u0131 ile birlikte s\u00fcr\u00fcc\u00fcler k\u0131\u015f lasti\u011finden ara\u00e7 bak\u0131m\u0131na, ak\u00fc testinden antifriz dolumuna kadar k\u0131\u015f\u0131n laz\u0131m olacak t\u00fcm ara\u00e7 gere\u00e7lerinin bak\u0131m\u0131 i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131.,So\u011fuk hava ko\u015fullar\u0131nda arac\u0131n verimli \u015fekilde kullan\u0131labilmesi ve arac\u0131n direncinin art\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in baz\u0131 \u00f6nlemler al\u0131nmas\u0131 gerekmektedir. Ara\u00e7lar\u0131n\u0131n k\u0131\u015fl\u0131k bak\u0131mlar\u0131n\u0131 ihmal eden kimi ara\u00e7 sahipleri, k\u0131\u015f \u015fartlar\u0131nda ara\u00e7lar\u0131nda olu\u015fabilecek ar\u0131zalar nedeniyle 45 bin liraya varan a\u011f\u0131r faturalarla kar\u015f\u0131la\u015fabiliyorlar" dedi.,Otomobil sahiplerine kritik uyar\u0131: 45 bin liraya varan a\u011f\u0131r faturalarla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz! \u0130\u015fte yap\u0131lmas\u0131 gerekenler...,Oto elektrik i\u015fi yapan Erg\u00fcn Akbal, k\u0131\u015f aylar\u0131n\u0131 gelmesi ile birlikte g\u00fcnl\u00fck 40 ile 80 aras\u0131 arac\u0131n ellerinden ge\u00e7ti\u011fini anlatarak, "S\u00fcr\u00fcc\u00fclerin \u00f6zellikle bug\u00fcnlerde olas\u0131 tehlikeleri \u00f6nlemek i\u00e7in ara\u00e7 bak\u0131mlar\u0131na her zamankinden daha fazla \u00f6zen g\u00f6stermesi gerek. Ara\u00e7lar\u0131n k\u0131\u015fl\u0131k bak\u0131mlar\u0131n\u0131n yapt\u0131r\u0131lmas\u0131 ve bulundurulmas\u0131 gereken malzemeler hayati \u00f6nem ta\u015f\u0131makta. ,S\u00fcr\u00fcc\u00fclere k\u0131\u015fl\u0131k bak\u0131mlar hakk\u0131nda bilgi veren Akbal, "\u0130lk olarak antifriz kontrol\u00fc, lastik di\u015f derinliklerinin ve lastik havalar\u0131n\u0131n kontrol\u00fc, cam suyu ve silecek lastiklerinin kontrol\u00fc, ak\u00fc \u015farj durumu ve ak\u00fc suyu kontrol\u00fc, fren ve debriyaj balatalar\u0131n\u0131n kontrol\u00fc, ayd\u0131nlatma sistemi ve ampullerin kontrol\u00fc, ara\u00e7ta bulundurulmas\u0131 gereken malzemelerin (zincir, \u00e7ekme halat\u0131, takoz, yedek ampuller gibi) kontrol\u00fc gibi \u00f6nemli say\u0131lacak ara\u00e7 gere\u00e7leri kontrol edilmesi. Biz bunlar\u0131n \u00e7o\u011funun bak\u0131m\u0131n\u0131 yap\u0131yoruz. ,Ondan k\u0131\u015f\u0131n i\u015flerimiz biraz yo\u011fun oluyor. Ayr\u0131ca, ak\u00fclere asit, radyat\u00f6rlere antifriz biran \u00f6nce konulmal\u0131d\u0131r. Balatalar, silecekler, diskler, elektronik aksam, kaloriferklima sistemi k\u0131saca ara\u00e7taki b\u00fct\u00fcn mekanizmalar g\u00f6zden ge\u00e7irilerek k\u0131\u015fa haz\u0131r hale getirilmelidir" dedi. (\u0130HA)