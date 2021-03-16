Otomobilde taksit dönemi

Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131, perakende sat\u0131\u015flarda uygulanacak ilke ve kurallarda de\u011fi\u015fikli\u011fe gitti. T\r\n\r\n,Ta\u015f\u0131t sat\u0131\u015flar\u0131nda de\u011ferine g\u00f6re 24 ile 60 ay aras\u0131nda taksit yap\u0131labilecek. ,* 750 bin TL \u00fczerinde olan ta\u015f\u0131t sat\u0131\u015flar\u0131nda 24 ay\r\n\r\n\r\n,* 300 bin ile 750 bin TL aras\u0131 olan ta\u015f\u0131t sat\u0131\u015flar\u0131nda 36 ay\r\n\r\n,6 A\u011fustos 2016 tarihli ve 29793 say\u0131l\u0131 Resm\u00ee Gazete\u2019de yay\u0131mlanan Perakende Ticarette Uygulanacak \u0130lke ve Kurallar Hakk\u0131nda Y\u00f6netmeli\u011fin 12\/B maddesinin birinci f\u0131kras\u0131na \u201ctaksitli mal ve hizmet sat\u0131\u015flar\u0131nda\u201d ibaresinden \u00f6nce gelmek \u00fczere \u201ckonut sat\u0131\u015f\u0131 haricindeki\u201d ibaresi eklendi.\r\n\r\n,* 120 bin TL ve alt\u0131ndaki ta\u015f\u0131t sat\u0131\u015flar\u0131nda 60 ay\r\n\r\n,* 120 bin ile 300 bin TL aras\u0131 olan ta\u015f\u0131t sat\u0131\u015flar\u0131nda 48 ay\r\n\r\n