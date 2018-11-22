Otopark ve akaryakıta da HGS geliyor

Say\u0131n\u0131n h\u0131zla artmas\u0131, HGS kullan\u0131m alanlar\u0131n\u0131n \u00e7e\u015fitlendirilmesini de g\u00fcndeme getirildi. Ad\u0131na \u2018Entegre HGS Projesi\u2019 ad\u0131 verilen \u00e7al\u0131\u015fma ile ara\u00e7lar\u0131n girdi\u011fi her yerde HGS\u2019nin bir \u00f6deme arac\u0131 olmas\u0131 hedefleniyor. ,Otomatik Ge\u00e7i\u015f Sistemi ve Kartl\u0131 Ge\u00e7i\u015f Sistemi d\u0131\u015f\u0131nda yeni sistem olan H\u0131zl\u0131 Ge\u00e7i\u015f Sistemi (HGS), 2012\u2019de devreye al\u0131nm\u0131\u015f, sat\u0131\u015f\u0131 PTT \u015fubelerine verilmi\u015fti.,\u00d6ncelikle akaryak\u0131t istasyonlar\u0131ndan akaryak\u0131t al\u0131m\u0131n\u0131n HGS ile \u00f6denmesi sa\u011flanacak. Bu konuda akaryak\u0131t firmalar\u0131 ile protokol \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. Ayr\u0131ca akaryak\u0131t \u015firketlerinin otomatik yak\u0131t al\u0131m sistemine d\u00e2hil etti\u011fi kurumsal m\u00fc\u015fterilerinin otoyol, k\u00f6pr\u00fc ve t\u00fcnellerden ge\u00e7i\u015finin de akaryak\u0131t \u015firketi \u00fczerinden takibi hedefleniyor. Bu konuda pilot \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131. HGS\u2019nin ayn\u0131 zamanda mill\u00ee parklarda kullan\u0131m\u0131 i\u00e7in 5 mill\u00ee park ve 1 ana kontrol merkezi i\u00e7in ihale yap\u0131ld\u0131, sistem devreye al\u0131nd\u0131. \u00d6te yandan belediyelerin otoparklar\u0131na ve yurt d\u0131\u015f\u0131na da sistemin yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor.,\u00dccretli ge\u00e7i\u015f yap\u0131lan otoyol ve k\u00f6pr\u00fclerde ya\u015fanan beklemelerin \u00f6nlenmesi i\u00e7in bir s\u00fcredir uygulanan H\u0131zl\u0131 Ge\u00e7i\u015f Sistemi\u2019nde (HGS) aktif HGS\u2019li say\u0131s\u0131 12 milyon 177 bine y\u00fckseldi.