ÖTV indirimi Resmi Gazete’de yayımlandı: Elektrikli otomobillerde büyük indirim! 300 bin TL’ye kadar düştü

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Elektrikli otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi geldi. Yapılan yeni düzenlemede motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 olacak. Yapılan değişiklik birçok otomobil modelinin ÖTV oranını yüzde 60'tan yüzde 10 çekerken, fiyatlarda da 300 bin TL'ye varan indirimler olacak. İşte ÖTV düzenlemesiyle ilgili son dakika bilgileri…