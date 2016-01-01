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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman’ı koca delikanlı oldu
Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin Osman’ı büyüdü, koca delikanlı oldu. Çocuk oyuncunun son halini görenler ise Emir Berke Zincidi’yi tanımakta zorluk çekti.
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