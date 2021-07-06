Oyun sektörüne 100 bin dolar destek

YURT DI\u015eINA A\u00c7ILMAK KOLAY\r\n\r\nYapt\u0131\u011f\u0131 bilgisayar oyununu ya da mobil uygulamay\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131na satmak isteyenler i\u00e7in "Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Deste\u011fi" devreye giriyor.\r\n\r\nYap\u0131lan bilgisayar oyunu veya mobil uygulaman\u0131n yurt d\u0131\u015f\u0131na sat\u0131\u015f\u0131na y\u00f6nelik platformlarda olu\u015fan komisyon giderleri i\u00e7in Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 destek veriyor.,Oyun\/uygulama ba\u015f\u0131na giderlerin y\u00fczde 50'si 100 bin dolara kadar kar\u015f\u0131lan\u0131yor. Destekten yararlanmak i\u00e7in sat\u0131\u015fa sunulan oyunun komisyon giderlerine ili\u015fkin \u00f6deme belgesi ve faturayla birlikte ba\u015fvurmak gerekiyor.,Sat\u0131n al\u0131nacak ya da kiralanacak yaz\u0131l\u0131mlar\u0131n masraflar\u0131 ile istihdam edilecek en fazla 2 personelin \u00fccreti i\u00e7in destek sa\u011flan\u0131yor. Yaz\u0131l\u0131m masraf\u0131n\u0131n y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 50'si 50 bin dolara kadar, istihdam edilecek 2 personelin br\u00fct \u00fccretleri de personel ba\u015f\u0131na 25 bin dolara kadar kar\u015f\u0131lan\u0131yor.,.,NASIL YARARLANILIYOR?\r\n\r\nDestekten yararlanmak i\u00e7in proje bilgilerini Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile payla\u015fmak ve \u00f6n ba\u015fvuruda bulunmak gerekiyor. Detayl\u0131 bilgi, Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n firmalar\u0131n desteklere daha kolay ula\u015fmas\u0131 ve yararlanmas\u0131 i\u00e7in hayata ge\u00e7irdi\u011fi 'kolaydestek.gov.tr' uygulamas\u0131ndan al\u0131nabiliyor.,Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n oyun sekt\u00f6r\u00fcne ili\u015fkin 2 ayr\u0131 deste\u011fi bulunuyor. "Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geli\u015ftirme Deste\u011fi" ile 100 bin dolara, "Bilgisayar Oyunu- Mobil Uygulama Komisyon Deste\u011fi" ile de 100 bin dolara varan deste\u011fin yolu a\u00e7\u0131l\u0131yor. \u0130\u015fte giri\u015fimcilerin yararlanabilece\u011fi desteklerin detaylar\u0131...,T\u00fcrk oyun sekt\u00f6r\u00fc son y\u0131llarda ba\u015far\u0131lar\u0131yla kendinden s\u00f6z ettirirken, bu alana ilgi de giderek art\u0131yor. Oyun geli\u015ftirmek ya da oyunuyla yurt d\u0131\u015f\u0131na a\u00e7\u0131lmak isteyen gen\u00e7ler i\u00e7in pek \u00e7ok destek de sa\u011flan\u0131yor. ,K\u0130MLER KAPSAMDA?\r\n\r\nYaz\u0131l\u0131m, mobil uygulama, bilgisayar oyunu, bili\u015fim hizmetleri alan\u0131nda faaliyet g\u00f6steren \u015firketler destekten faydalanabiliyor. (Takvim),YAZILIM VE PERSONELE 100 B\u0130N DOLAR\r\n\r\nTicaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n "Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geli\u015ftirme Deste\u011fi" ile bilgisayar oyunu veya mobil uygulama geli\u015ftirmek isteyenlere, yaz\u0131l\u0131m ve yetkin personel ihtiyac\u0131 i\u00e7in 100 bin dolara kadar destek veriliyor.