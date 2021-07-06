Oyun sektörüne 100 bin dolar destek

Türk oyun sektörü son yıllarda başarılarıyla kendinden söz ettirirken, bu alana ilgi de giderek artıyor. Oyun geliştirmek ya da oyunuyla yurt dışına açılmak isteyen gençler için pek çok destek de sağlanıyor.