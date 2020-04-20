Oyuncak araba koleksiyonuna servet harcadı

Fatsa il\u00e7esinde ya\u015fayan evli ve 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Tu\u011frul \u00d6zkan k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flarda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 oyuncak araba merak\u0131na 22 senede tam 50 bin lira harcayarak koleksiyon olu\u015fturdu. Farkl\u0131 modeldeki arabalar\u0131na evinde \u00f6zel bir alan da olu\u015fturan \u00d6zkan, y\u0131llard\u0131r biriktirdi\u011fi oyuncaklar\u0131na g\u00f6z\u00fc gibi bak\u0131yor. Model arabalar\u0131na yakla\u015f\u0131k 50 bin TL harcayan Tu\u011frul \u00d6zkan\u2019\u0131n bu merak\u0131 kendine galericilik mesle\u011fini de kazand\u0131rd\u0131.,"D\u00fcnyada e\u015fine az rastlan\u0131r ara\u00e7lar koleksiyonumda var"\r\n\r\n10 ya\u015f\u0131ndan bu zamana kadar \u00e7ok say\u0131da arac\u0131 biriktiren ve model arabalar\u0131 i\u00e7in evinin bir odas\u0131na camdan vitrin yapt\u0131ran \u00d6zkan, \u201cD\u00fcnyada e\u015fine az rastlan\u0131r ara\u00e7lar koleksiyonumda var. Onlara g\u00f6z\u00fcm gibi bak\u0131yorum. \u00d6zel yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131m caml\u0131 vitrinin i\u00e7inde can\u0131m s\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman model arabalar\u0131m\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yorum onlarla stres at\u0131yorum ve dertle\u015fiyorum\u201d dedi., Farkl\u0131 modellerde ki ara\u00e7lar\u0131 \u00f6mr\u00fcm boyunca biriktirmeye devam edece\u011fim. Otomobil tutkum daha da b\u00fcy\u00fcd\u00fc ve meslek olarak galericili\u011fi tercih ettim. \u0130\u015fimi en iyi \u015fekilde yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu.,"Model ara\u00e7lar\u0131 seviyorum"\r\n\r\nLisansl\u0131 modelleri biriktirdi\u011fini s\u00f6yleyen Tu\u011frul \u00d6zkan, \u201cOrtalama model arac\u0131n maliyeti 350 TL\u2019dir. 50 bin TL harcad\u0131m bu \u00f6zel koleksiyonum i\u00e7in. Ya\u015f\u0131m ilerlese de devam edece\u011fim biriktirmeye. Evimin bir odas\u0131n\u0131 bu ara\u00e7lar\u0131 saklamam i\u00e7in vitrin yapt\u0131rd\u0131m\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA),Ordu\u2019nun Fatsa il\u00e7esinde k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flardan bu yana araba merak\u0131 olan Tu\u011frul \u00d6zkan, olu\u015fturdu\u011fu model araba koleksiyonuna servet harcad\u0131.,"Galericili\u011fi bu y\u00fczden se\u00e7tim"\r\n\r\n\u00d6zkan, \u201cOtomobillere tutkum \u00e7ocuklu\u011fumdan bu zamana kadar gelen \u00f6zel bir durum. 10 ya\u015f\u0131mda model araba almaya ba\u015flad\u0131m ve onlarla \u00e7ok zaman ge\u00e7iriyordum. Eskiden hal\u0131lar\u0131n \u00fczerilerinde s\u00fcr\u00fcyordum oyuncaklar\u0131m\u0131. O anki heyecan\u0131m devam ediyor ve model araba almaya devam ediyorum.