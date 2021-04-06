Oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı

\u0130ni\u015fli \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 bir s\u00fcre\u00e7 olacak bu ama moralimi y\u00fcksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyile\u015ficem. Tedavimin izin verdi\u011fi noktaya kadar \u00e7al\u0131\u015fabilece\u011fim son ana kadar \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131m. Bu da in\u015fallah 3 b\u00f6l\u00fcm daha olacak. Pandemi s\u00fcrecinden ge\u00e7ti\u011fimiz i\u00e7in bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu s\u00fcre\u00e7te beni yaln\u0131z b\u0131rakmayan, her an destek olan can\u0131m aileme, can\u0131m ekip arkada\u015flar\u0131ma, Star TV'ye ve elbette ne karar al\u0131rsam alay\u0131m hep arkamda oldu\u011funu hissettiren @ayyapim 'a \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim.",Ekranlar\u0131n sevilen dizisi Menajerimi Ara'da Feris karakterini canland\u0131ran oyuncu Canan Erg\u00fcder, meme kanserine yakaland\u0131. Erg\u00fcder, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131mla ilgili haberler do\u011fru. Yakla\u015f\u0131k 1.5 ay \u00f6nce bana meme kanseri te\u015fhisi konuldu" ifadesini kulland\u0131.,2009 Afife Jale Tiyatro \u00f6d\u00fcllerinde Bayrak adl\u0131 oyunda canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Kad\u0131nrol\u00fcyle Y\u0131l\u0131n En Ba\u015far\u0131l\u0131 Yard\u0131mc\u0131 Kad\u0131n Oyuncu'su se\u00e7ildi. 2010\u2019dan bu yana Will, Behzat \u00c7.: Seni Kalbime G\u00f6md\u00fcm, Russel Crowe\u2019 un y\u00f6netti\u011fi The Water Diviner ve Hiner Saleem\u2019in y\u00f6netti\u011fi Tight Dressadl\u0131 filmlerde rol ald\u0131. Son olarak, 2014-2016 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda G\u00fcllerin Sava\u015f\u0131 dizisinde G\u00fclfem Sipahi olarak boy g\u00f6sterdi.\r\n\r\nProf. Dr. \u00dcst\u00fcn Erg\u00fcder'in k\u0131z\u0131d\u0131r. 2017 y\u0131l\u0131nda oyuncu Kenan Ece ile evlenmi\u015ftir. Demir isminde bir \u00e7ocuklar\u0131 vard\u0131r.,CANAN ERG\u00dcDER K\u0130MD\u0130R?\r\n\r\nCanan Erg\u00fcder 15 Temmuz 1977 \u0130stanbul do\u011fdu. Erg\u00fcder tiyatro e\u011fitimine \u00f6ncelikle Amerika'da Franklin and Marshall College'da ba\u015flay\u0131p, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da y\u00fcksek lisans derecesiyle devam etti.\r\n\r\nAyrica LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare At\u00f6lyesine kat\u0131ld\u0131. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmu\u015f oldu\u011fu Actors Studio'nun hayat boyu \u00fcyeli\u011fini 2003'te kazan\u0131p Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle \u00e7al\u0131\u015fma f\u0131rsat\u0131na sahip oldu.,Actors Studio ve Baryshnikov Foundation arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk at\u00f6lyesinde \u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7in se\u00e7ildi.\r\n\r\n2007 International Hoboken Film Festival'inde Shooting Johnson Roebling adl\u0131 uzun metraj filmde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Nancy i\u00e7in En \u0130yi Yard\u0131mc\u0131 Kad\u0131n Oyuncu \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc ald\u0131.\r\n\r\nOynam\u0131\u015f oldu\u011fu baz\u0131 oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia' d\u0131r. 2007'de T\u00fcrkiye' de B\u0131\u00e7ak S\u0131rt\u0131 dizisiyle televizyon sekt\u00f6r\u00fcne ad\u0131m at\u0131p; akabinde Binbir Gece ve Behzat \u00c7: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti.,Sevilen oyuncu Canan Erg\u00fcder'den \u00fczen haber geldi. Erg\u00fcder, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada hakk\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlerin do\u011fru oldu\u011funu belirtti. \u0130\u015fte detaylar...,Erg\u00fcder'in a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015f\u00f6yle;\r\n\r\n"\u00c7ok sevgili arkada\u015flar\u0131m ve beni merak eden takip\u00e7ilerim ve hayranlar\u0131m,\r\nNiyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayaca\u011f\u0131m son b\u00f6l\u00fcmde yazmakt\u0131 ama haberler size bundan \u00f6nce ula\u015fm\u0131\u015f bulundu. Evet, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131mla ilgili haberler do\u011fru. Yakla\u015f\u0131k 1.5 ay \u00f6nce bana meme kanseri te\u015fhisi konuldu. Bu foto\u011fraf ameliyat\u0131m sonras\u0131 Menajerimi Ara ekibine g\u00f6nderdi\u011fim foto\u011fraf. Size de ayn\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6nderiyorum \u00e7\u00fcnk\u00fc pozitif hissetti\u011fim anlardan bir tanesi.