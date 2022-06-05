Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti

Oyuncunun vefat\u0131n\u0131 Filim-San Vakf\u0131 M\u00fcd\u00fcr\u00fc K\u0131van\u00e7 Terzio\u011flu sosyal medya hesab\u0131ndan duyurdu.\r\n,.,3 Nisan 1973 \u0130stanbul do\u011fumlu olan \u0130lker Kurt, Kan\u0131t, Veda, Anadolu Kartallar\u0131 ve Fetih 1453 gibi projelerde yer alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,49 ya\u015f\u0131nda hayata veda eden \u0130lker Kurt'un \u00f6l\u00fcm nedeni a\u00e7\u0131klanmad\u0131.\r\n\r\n,Kan\u0131t, Veda, Anadolu Kartallar\u0131 ve Fetih 1453 gibi projelerde yer alan oyuncu \u0130lker Kurt 49 ya\u015f\u0131nda vefat etti.,Terzio\u011flu sosyal medya hesab\u0131ndan "Filim -San vakf\u0131 \u00fcyelerimizden oyuncu dostunuz \u0130lker Kurt'u kaybetmenin derin \u00fcz\u00fcnt\u00fcs\u00fc i\u00e7erisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz" payla\u015f\u0131m\u0131nda bulundu.\r\n\r\n