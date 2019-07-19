Oyuncu Metin Yıldız kız arkadaşını darp etti

Alt\u0131 y\u0131l \u00f6nce \u015fiddet y\u00fcz\u00fcnden e\u015fi Elvan P\u0131nar'dan bo\u015fanan oyuncu Metin Y\u0131ld\u0131z, yeni bir dayak skandal\u0131na daha imza att\u0131. Metin Y\u0131ld\u0131z, uzun s\u00fcredir birlikte oldu\u011fu sevgilisi G\u00f6zde Karya ile Kad\u0131k\u00f6y'de e\u011flendi. Ancak gece, karakolda bitti.\r\n\r\n,\u00c7ift, \u00f6nce arabada tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Metin Y\u0131ld\u0131z arabay\u0131 kenara \u00e7ekti, ikilinin kavgas\u0131 sokakta devam etti. Tart\u0131\u015fma, Metin Y\u0131ld\u0131z'\u0131n G\u00f6zde Kayra'ya \u015fiddet uygulamas\u0131yla son buldu.,G\u00f6zde Kayra, solu\u011fu Kad\u0131k\u00f6y \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nde ald\u0131. Polislerle \u00dcmraniye E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne giden ve darp raporu alan G\u00f6zde Kayra, Metin Y\u0131ld\u0131z'dan \u015fikayet\u00e7i oldu\u011funu belirtti. \r\n\r\n,G\u00f6zde Kayra "Bu i\u015fin b\u00f6yle olaca\u011f\u0131 belliydi. Benimle evlenmek istiyordu ama ben istememi\u015ftim" dedi. Metin Y\u0131ld\u0131z'dan her \u015feyin daha iyi olaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde s\u00f6z ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten G\u00f6zde Kayra, "D\u00fczelecek sand\u0131m ama olmad\u0131. Sonunda i\u00e7 y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00f6rm\u00fc\u015f oldum. Ailem de bu ili\u015fkiye kar\u015f\u0131yd\u0131" dedi.\r\n\r\n,Metin Y\u0131ld\u0131z'\u0131n, G\u00f6zde Kayra'y\u0131 ge\u00e7en y\u0131l da darbetti\u011fi iddia edilmi\u015f, ancak oyuncu yalanlam\u0131\u015ft\u0131.,G\u00f6zde Kayra'yla uzun s\u00fcredir birlikte olan Metin Y\u0131ld\u0131z, ge\u00e7en g\u00fcnlerde Instagram'da sevgilisinin do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlam\u0131\u015f ve \u015fu romantik mesaj\u0131 yazm\u0131\u015ft\u0131:\r\n\r\n\r\n"Y\u0131ld\u0131zlar\u0131 takip etmeyi b\u0131rakma nedenim; y\u0131ld\u0131z\u0131m\u0131 bulmu\u015f olmamdand\u0131r. Seni sevmekle me\u015fgul\u00fcm. \u0130yi ki do\u011fdun a\u015fk\u0131m, iyi ki vars\u0131n."\r\n\r\n,\r\nSevgilisinin \u015fikayeti \u00fczerine sabah saatlerinde ifadesi al\u0131nmak \u00fczere karakola giden oyuncu Metin Y\u0131ld\u0131z, g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmemek i\u00e7in polislerden yard\u0131m istedi. Oyuncu, arka kap\u0131dan ka\u00e7t\u0131. (G\u00fcnayd\u0131n)\r\n\r\n